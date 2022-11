Blanca Olivia Arellano Gutiérrez, de 51 años, viajó el pasado 27 de julio desde el Estado de México (México) hacía Lima para encontrarse con su pareja Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto, con quien mantenía una relación por redes sociales. Tras más de tres meses de estadía en suelo nacional, Arellano fue reportada como desaparecida por sus familiares este último fin de semana luego que perdieran todo tipo de comunicación con ella desde el 7 de noviembre. Actualmente la están buscando y han publicado su foto en redes sociales.

Villafuerte Pinto, de 37 años, es un estudiante de medicina de la Universidad San Martín de Porres y residiría en Huacho, según información que tenía la familia de Blanca. Fue hasta ese lugar donde ella se dirigió una vez arribó al país para poder pasar sus días junto a él. El estudiante de medicina habría sido la última persona con quien ella tuvo contacto, es por ello que su familia lo señala como el principal sospechoso tras la desaparición.

En medio de la preocupación por no tener ninguna señal de Blanca, su sobrina Karla Arellano realizó una denuncia pública a través de sus redes sociales. Ella comentó que se puso en contacto con Villafuerte Pinto, pero solo obtuvo respuestas inconsistentes sobre el paradero de su tía.

En un inicio él le informó que Blanca se había retirado de su casa porque a los 15 días de haber llegado a Perú, ella “se había aburrido”. Una declaración que a Karla no le parecía justificada, puesto que mantenía contacto seguido con su tía y ella le contaba lo feliz que estaba en el país.

Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto, es señalado por la familia de Blanca Olivia Arellano Gutiérrez como el principal sospechoso tras su desaparición.

No obstante, Villafuerte insistió declarando que no sabía nada de ella “hace varios días” y se había ido a Lima para buscar un boleto de regreso a México. Además, añadió que si ella no contestaba era porque “seguro su chip dejó de funcionar”. Karla comentó a El Comercio que su tía contaba con un pasaje de regreso a México para enero del siguiente año.

Conversación de Karla Arellano, sobrina de Blanca, con Juan Pablo Villafuerte.

La versión de la pareja solo generó más dudas en Karla y su familia, puesto que Blanca mantenía comunicación a diario con ellos. Él continúo esquivando las preguntas de la sobrina y le envió una captura de pantalla donde supuestamente se despedía de Blanca porque ella se iba a Lima. Para Karla, esa no sería una conversación usual por el lenguaje empleado.

Ella también señaló que él es el único contacto que se tenía y tampoco ha querido cooperar con las investigaciones para poder facilitar a la búsqueda de su tía. Tras la negativa de Villafuerte Pinto y la denuncia pública, él cerró varias de sus redes sociales, borró contenido y bloqueó a los familiares, una motivación más para que los y las allegadas a Blanca lo señalen como principal sospechoso.

Hasta el momento no se conoce su paradero, ni dónde vivía en Huacho. La familia nunca tuvo la ubicación exacta de Blanca, solo sabían que vivía cerca a una zona pesquera y que hacía mucho frío.

Villafuerte Pinto intentó desmentir las declaraciones de Karla en su denuncia pública. La familia y amistades de Blanca han desestimado sus comentarios.

Karla comentó a este Diario que su tía contaba con todos los medios para estar como turista en el país, puesto que había planificado su viaje con anticipación y había vendido su auto para poder costear su estadía hasta enero de 2023, mes en el que regresaría a México con un pasaje que ya tenía comprado. La versión de Villafuerte Pinto señalándola como “indigente” es falsa.

En lo que va del 2022, se ha denunciado la desaparición de 9.638 mujeres a nivel nacional, según datos del Sistema de Denuncias Policiales de la Policía Nacional del Perú. Tan solo a inicios de octubre de este año se reportó la desaparición de una turista hondureña-española luego que ella llegara con su pareja al país para pasar unas vacaciones y perdiera comunicación con su familia. Días después sus restos fueron encontrados enterrados en casa de un familiar de su pareja, después que él confesara ser el autor del crimen. Él también había declarado que ella se fue por cuenta propia.

La sobrina de Blanca informó a El Comercio que actualmente la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional del Perú se encuentran investigando el caso de desaparición de su tía. También detalló que la Embajada de México en Perú se encuentra en constante comunicación con ella. No desestima la posibilidad que su familia llegue a Perú a continuar con las diligencias de investigación. Si se cuenta con información valiosa que pueda ayudar a ubicar a Blanca Olivia Arellano Gutiérrez, se puede llamar a la La Línea Única de Atención de Casos de Desaparición de Personas, línea gratuita 114.