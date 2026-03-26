Resumen

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La Nueva Carretera Central es considerada una obra clave para el cierre de brechas de infraestructura y para la integración efectiva entre la costa, la sierra y la Amazonía | Foto: Andina / Referencial
La Nueva Carretera Central es considerada una obra clave para el cierre de brechas de infraestructura y para la integración efectiva entre la costa, la sierra y la Amazonía | Foto: Andina / Referencial
Por Redacción EC

En un contexto en el que el país enfrenta el desafío de mejorar su infraestructura y fortalecer su competitividad, se realiza la mesa técnica ejecutiva “Nueva Carretera Central: sostenibilidad fiscal, competitividad logística y viabilidad social”, un espacio de diálogo que reúne a especialistas de los ámbitos técnico, empresarial, institucional y regional para analizar los alcances y la urgencia de este proyecto estratégico.