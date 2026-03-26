En un contexto en el que el país enfrenta el desafío de mejorar su infraestructura y fortalecer su competitividad, se realiza la mesa técnica ejecutiva “Nueva Carretera Central: sostenibilidad fiscal, competitividad logística y viabilidad social”, un espacio de diálogo que reúne a especialistas de los ámbitos técnico, empresarial, institucional y regional para analizar los alcances y la urgencia de este proyecto estratégico.

La Nueva Carretera Central es considerada una obra clave para el cierre de brechas de infraestructura y para la integración efectiva entre la costa, la sierra y la Amazonía, además de constituir un eje fundamental para la conexión logística con los puertos del Callao y Chancay.

En ese marco, la mesa técnica busca aportar al debate público desde una mirada técnica y plural, abordando no solo el modelo de financiamiento de la obra, sino también su sostenibilidad fiscal, su viabilidad institucional y su impacto en el desarrollo económico y social del país.

Mira el desarrollo de la mesa técnica

Durante la sesión se analizará el alcance del proyecto de ley que garantiza la continuidad y culminación del saldo de inversión de la Nueva Carretera Central y establece mecanismos de sostenibilidad fiscal, así como los mecanismos propuestos para asegurar la ejecución del proyecto dentro de los plazos previstos, respetando las reglas fiscales y promoviendo un modelo de gobernanza que permita la participación de las regiones y del sector productivo.

Asimismo, se discutirá el impacto que tendría la construcción de la Nueva Carretera Central en la reducción de costos logísticos, en la competitividad de sectores como la minería, la industria y el agro, y en la generación de nuevas inversiones complementarias en la Sierra Central y la Amazonía, con el objetivo de consolidar corredores productivos y fortalecer la articulación del país con los mercados nacionales e internacionales.

En la mesa participarán:

Jesús Capcha Carbajal, coordinador de Viabilidad Financiera de la Comisión Multisectorial de la Nueva Carretera Central

coordinador de Viabilidad Financiera de la Comisión Multisectorial de la Nueva Carretera Central Antonio Castillo , gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias

, gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias Marisol Moyano Antayhua, asesora principal de la Comisión de Transportes y Comunicaciones

asesora principal de la Comisión de Transportes y Comunicaciones Iván Slocovich Pardo, director periodístico del Diario Correo

director periodístico del Diario Correo Zósimo Cárdenas, gobernador regional de Junín

La moderación estará a cargo de Mario Cortijo, coordinador de proyectos periodísticos del Diario El Comercio.

¿Dónde ver la mesa técnica?

La mesa técnica será transmitida en vivo a través de las cuentas oficiales de Facebook y YouTube de Diario El Comercio y Diario Correo, con el fin de que el público pueda seguir el desarrollo del diálogo y conocer los distintos puntos de vista sobre la viabilidad, el financiamiento y los impactos de la Nueva Carretera Central.

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