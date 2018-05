Ayer, el primer ministro César Villanueva se presentó en el Congreso para solicitar el voto de confianza para su Gabinete. En su discurso, anunció algunos planes del Ejecutivo para enfrentar las problemáticas del país como la anemia infantil, la reconstrucción y la educación.

1. Se mantiene meta de reducir anemia a 19% al 2021.

“Nuestros niños con anemia, nuestros niños con desnutrición. ¿Qué carajo vamos a presentar un Perú así ante el mundo, queriendo entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico​ (OCDE)?”, dijo Villanueva en su presentación.

Tras ello, reiteró que la meta del gobierno del presidente Martín Vizcarra será reducir la anemia infantil al 19% en el 2021. Esta cifra fue propuesta inicialmente por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien además prometió que en el 2017 se disminuiría de 43,6% a 37,9%.

Sin embargo, la meta planteada por el gobierno anterior no se cumplió, según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) del INEI: la proporción de este mal nutricional en niños menores de 3 años se mantuvo en 43,6% en el 2017.

—Acciones del Estado—

La anemia es una enfermedad que se presenta cuando la hemoglobina en la sangre disminuye por la deficiencia de hierro en el organismo. Afecta principalmente a gestantes y niños menores de 2 años, y compromete a largo plazo su desarrollo y habilidad para el aprendizaje.

Por ello, Villanueva anticipó ayer que los esfuerzos del gobierno se enfocarán en promover el consumo de hierro en la alimentación, sobre todo en los primeros meses de edad, a los que calificó como “la edad crítica para intervenir y conseguir resultados frente a la anemia”.

Para lograrlo, dijo, se desplegará “una estrategia multisectorial que incluye la movilización de promotores y agentes comunitarios de los programas sociales para la lucha contra la anemia y la desnutrición”.



El primer ministro también anunció que, antes del 28 de julio de este año, “cualquier padre o madre de familia podrá acercarse al establecimiento de salud de su centro poblado para recibir el medicamento necesario para prevenir la anemia, sin costo alguno”. Esto, con el objetivo de que ningún niño de 4 y 5 meses de edad se quede sin suplementación nutricional preventiva.

Asimismo, Villanueva prometió que, durante los primeros 180 días de gestión de su Gabinete Ministerial, se elevará del 12% al 80% el porcentaje de niños de 4 meses que reciben sulfato ferroso (mediante la distribución de multimicronutrientes conocidos como chispitas) en los centros de salud del país.

Actualmente, el Ejecutivo implementa las acciones contra la anemia a través del Programa Articulado Nutricional (PAN), que involucra al Ministerio de Salud (Minsa), al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y a los gobiernos regionales.

Para la ex titular del Midis Paola Bustamante, es importante que el Ejecutivo priorice la promoción de una alimentación rica en hierro, pero esto no prosperará si no mejora la cadena logística de distribución de los nutrientes en centros de salud. “La meta del 19% siempre fue ambiciosa, y está bien tener objetivos así. Sin embargo, todavía falta mejorar la articulación con gobiernos regionales y locales para que ningún niño deje de tener sus chispitas, sus gotas y jarabes contra la anemia”, dijo.

El experto en salud pública Elmer Huerta señaló recientemente que reducir la anemia a 19% en el año del bicentenario era “una meta muy optimista”. “No basta con distribuir los multimicronutrientes, si tenemos a una gestante con una nula educación nutricional, o un hogar sin agua potable”, afirmó Huerta.

2. La ley para la reconstrucción será modificada

​

Otro de los anuncios del primer ministro Villanueva fue la aceleración de las obras de reconstrucción en las regiones afectadas por El Niño costero en el 2017.



Para lograr este objetivo, el Ejecutivo plantea modificar la Ley para la Reconstrucción con Cambios, aprobada a mediados de setiembre del año pasado cuando inició operaciones la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

“Con el fin de lograrlo, estamos presentando, hoy mismo, un pedido de facultades legislativas a la representación nacional”, anunció Villanueva en su discurso.

Uno de los cambios corresponderá a las modalidades de contratación, para que el gobierno pueda firmar convenios con organismos internacionales y otros gobiernos para la contratación y ejecución de proyectos complejos. Villanueva planteó también medidas para la reducción en los plazos de entrega de obras.

“El nuevo diseño contempla que los proyectos puedan iniciarse directamente con la elaboración de los estudios de ingeniería e inmediatamente después pasar a la contratación y ejecución de las obras. Ello reduciría en unos 13 meses el tiempo para su ejecución, desde su origen hasta la culminación”, aseguró el funcionario.



Estas medidas fueron anticipadas por el ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, en una entrevista publicada el 16 de abril en El Comercio. Tuesta anunció la derogación de la actual ley de reconstrucción y su reemplazo por un nuevo texto “que todos puedan leer y entender”, así como la centralización de proyectos.

“La última experiencia con los Panamericanos demuestra que hay que centralizar, pues los gobiernos subnacionales no tienen todas las capacidades. Hay que estandarizar los proyectos y empaquetarlos bajo un operador centralizado. Eso permite simplificar el control de la corrupción. Y la contraloría tiene que participar activamente en estos procesos”, dijo entonces Tuesta.



Con estos cambios, Villanueva estimó que este año se ejecutarán más de S/4 mil millones para la reconstrucción y rehabilitación en el norte.



Sin embargo, esta cifra es menor a los S/7 mil millones proyectados a inicios de año por la ARCC. Según esta entidad, a marzo de este año se han transferido S/2.228 millones.

3. Plantean reducir brechas educativas

​

El primer ministro Villanueva también se refirió a las metas y compromisos con el sector educación. Al respecto, dijo que el Ejecutivo está comprometido con la reforma educativa. “Tenemos que recuperar el tiempo perdido y poner el pie en el acelerador”, mencionó Villanueva. Añadió que buscará garantizar “una educación de calidad en concordancia con los nuevos tiempos” en los próximos tres años.



Una meta específica del Gabinete es “alcanzar niveles satisfactorios de comprensión lectora, pasando de 46% a más de 55%, y en matemáticas, pasando de 34% a 45%, en el 2021”.



Villanueva agregó que con la implementación de las redes educativas rurales se reducirán las brechas de aprendizaje en el campo y mejorarán los niveles de comprensión lectora y de matemáticas. “Con ello, al 2021 más del 15% de estudiantes del segundo de secundaria y 25% del cuarto de secundaria del ámbito rural obtendrán el nivel satisfactorio en comprensión lectora”, planteó.

