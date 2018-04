El nuevo gobierno y las regiones frente a frente por primera vez

Luego de la inauguración del primer GORE Ejecutivo entre el nuevo gobierno y las autoridades regionales, algunos de sus representantes señalan a El Comercio sus expectativas tras el encuentro.



Éstas fueron las tres consultas base que se realizó a las autoridades:

1.- ¿La reciente crisis política afectó el desarrollo económico y social de su región? ¿De qué manera?

2.- ¿Cuáles son sus expectativas de trabajo con el presidente Vizcarra y el primer ministro Villanueva?

3.- ¿Cuáles son las dos principales obras públicas que su gestión buscará impulsar en el GORE Ejecutivo?



Reynaldo Hilbck. Gobernador regional de Piura.

1.- Sí, afectó. Sobre todo la inversión pública, que se ha retrasado considerablemente por la falta de continuidad en el financiamiento de algunos proyectos en marcha, y otros que siguen esperando su aprobación desde hace tres meses.



Estamos reclamando, al igual que la población, las obras de reconstrucción, porque cumplimos con todos los requisitos y trámites en el 2017, y hasta ahora existe un cuello de botella por parte del Ejecutivo que no brinda los recursos. A la fecha, se han solicitado 87 obras para la reconstrucción con cambios, y solo nos han transferido montos para cuatro.



2.- Tanto el presidente de la República como el primer ministro tienen muy claro los problemas de ejecución de las inversiones y del retraso social que sufren las regiones por el centralismo, la corrupción y la burocracia.

El Estado necesita una urgente reforma de modernización. En ese sentido, se trabajará mucho más en la coordinación con el Ejecutivo, por lo cual participaremos en las soluciones con propuestas. Esta inclusión es una diferencia en la manera de trabajar y de hacer gestión.



3.- En primer lugar, todo el proceso de la reconstrucción, que incluye desde cuatro hospitales estratégicos (Piura, Ayabaca, Huarmaca y Huancabamba) hasta la carretera de la sierra de Canchaque a Huancabamba.

Además, queremos impulsar el estudio de las tres etapas que faltan del Proyecto Especial e Hidroenergético Alto Piura (Peihap), así como el manejo integral de la cuenca del río Piura. Estos proyectos son los que requieren de una mayor gestión. Debo decir que no son los únicos que planteamos a los sectores del Ejecutivo, pues también tenemos carreteras, canales, puentes y establecimientos de salud pendientes en la región.



Yamila Osorio. Gobernadora regional de Arequipa

1.- Sí. Definitivamente, el cambio de gobierno ha generado una gran incertidumbre sobre la asignación de recursos que estaban comprometidos para la ejecución de proyectos.



La transición dejó algunos de estos en el limbo. Lamentablemente, no hay una voluntad política clara de que se van a respetar los compromisos. Creo que siendo este el mismo gobierno de Peruanos por el Kambio, más allá del cambio de presidente, se tienen que respetar. Nosotros hemos invertido más de S/7 millones para elaborar expedientes técnicos de varios proyectos, que siguen entrampados.



2.- Espero que los compromisos se honren y que no le roben a Arequipa los sueños y los proyectos.

Parece que la agenda prioritaria de este gobierno solo responde a la reconstrucción. Las regiones que no están dentro de dicha prioridad también tenemos serias necesidades, las cuales ya hemos sustentado. El cambio de gobierno no debería afectar este proceso.



3.- Nosotros hemos elaborado una agenda de trabajo conjunto con el gobierno nacional durante los últimos GORE Ejecutivo.



Para empezar, tenemos tres proyectos emblemáticos pendientes en la región Arequipa: el Eje de Integración Vial Norte, el hospital Maritza Campos en Cerro Colorado y el hospital de Alto Inclán en Mollendo. El presidente Pedro Pablo Kuczynski se comprometió a financiarlos. En el caso del último, firmó un acta ante el Valle de Tambo y dijo que apenas esté listo el expediente técnico se entregaría el presupuesto. Nosotros ya hemos trabajado los expedientes técnicos. En el último GORE Ejecutivo, realizado entre el 1 y 2 de marzo, se solicitó la partida correspondiente; César Villanueva me pidió que le presente el sustento actualizado. Hoy [ayer] se lo entregué.



Fernando Meléndez. Gobernador regional de Loreto

1.- Sí, frenó la inversión y la gestión pública. Esto nos afectó directamente, ya que generó incertidumbre en la población justo en un momento en el que los indicadores económicos señalan que Loreto está mejorando su desempeño económico.



A la fecha, nuestra región tiene un índice de ejecución de las inversiones que alcanza el 30,57% respecto al presupuesto inicial de apertura (PIA). Por otro lado, necesitamos más recursos para seguir invirtiendo en obras y proyectos a favor de los más necesitados. Cabe decir que el impacto, de forma paralela, ha motivado una movilización social para que se respeten los compromisos pendientes en proyectos prioritarios, tales como hospitales, colegios e instalaciones de agua y desagüe en las localidades de Contamana, Caballococha, Nauta, Yurimaguas e Iquitos.



2.- Impulsar la real descentralización, ese es el clamor del Perú profundo y de toda la Amazonía. Solo así se podrá erradicar la exclusión y la desigualdad en nuestro país.



Se requiere una verdadera revolución social que llegue a los lugares más alejados de nuestra selva, para así lograr que los programas estatales y las instituciones públicas estén más cerca del pueblo. El presidente Martín Vizcarra y el primer ministro César Villanueva, como ex gobernadores regionales, conocen la realidad de nuestro Perú, y debemos apuntar a un consenso en favor de los más necesitados de acuerdo con sus realidades.



3.- Son muchos y muy diversos los proyectos que podríamos priorizar.



Entre ellos está la carretera Iquitos-Nauta-Saramiriza-Costa Norte, ya que el desarrollo vial es fundamental para esta región. También tenemos pendiente la interconexión eléctrica de Iquitos y la instalación de fibra óptica.