En los últimos días las fórmulas para bebés y sucedáneos de leche materna han estado en medio de una polémica por la autógrafa de ley del Congreso que los exentaba de llevar octógonos de advertencia en sus empaques. Especialistas en nutrición y pediatría se mostraron en contra de esta medida, mientras que otros a favor e indicaron que se deberían ejecutar índices especiales para estos productos.

Dicha autógrafa es la ley que regula la elaboración y comercialización de los alimentos de regímenes especiales para poblaciones vulnerables. La cual fue fue sustentada por la presidenta de la Comisión de Salud y Población, Edhit Julón de Alianza Para el Progreso, y aprobada por unanimidad en el Pleno el 27. Este martes 30 el Ejecutivo la observó. Por lo que el Legislativo tendría que corregir esos puntos para volver a presentarla o aprobarla por insistencia.

La congresista Julón indicó por redes sociales que “en estricto respeto a la Constitución y las normas del Congreso, desde la Comisión de Salud y Población revisaremos, debatiremos y plantearemos la aceptación de estas nuevas observaciones, en defensa de la salud de los niños y sus familias”.

Actualmente, las empresas de fórmulas no están obligadas a poner octógonos en sus envases y tienen únicamente, en la parte de atrás, una tabla nutricional. Sin embargo, esta puede ser difícil de entender. Una de las grandes preocupaciones es la cantidad de azúcares que se encuentra en estos productos. Por esa razón, El Comercio realizó un análisis de diversos tipos y marcas de fórmulas, en conjunto con nutricionistas y pediatras, para ver cuánta azúcar contienen.

Azúcares en las fórmulas

En el envase de cada fórmula está la lista de ingredientes del producto. El orden de esta es proporcional a la cantidad que contienen. Es decir, si el primero en la lista es suero de leche, este es el ingrediente que más se encuentra en dicha fórmula. Luego, en la tabla nutricional, se indica la cantidad en gramos de cada elemento como azúcar, carbohidratos, vitaminas, etc. por porción de fórmula. Sin embargo, a veces no es específico.

Tipos de fórmula Fórmula 1: de 0 a 6 meses Fórmula 2: mayores de 6 meses Fórmula 3: mayores de un año

Según indicaron especialistas, las fórmulas 1, para bebés de 0 a 6 meses, son las que menos azúcar tienen. Sin embargo, en algunas de ellas se puede encontrar, al final de la lista, por ejemplo, azúcares como jarabe de glucosa. Esto a pesar de que los bebés de esta edad no deberían consumirlo ni en mínimas cantidades. De hecho, la lactancia materna exclusiva es lo que recomiendan los médicos.

Fórmula para bebés de 0 a 6 meses Contiene jarabe de glucosa (azúcar)

A esto se suma que, en algunas marcas de fórmula 1 y 2 uno de los principales ingredientes es la maltodextrina. Jessica Huamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, explicó que esto puede ser peligroso. “Lamentablemente, algunos productos tienen como uno de los primeros ingredientes la maltodextrina que justamente es un componente que tiene un alto índice glucémico , es decir que incrementa los niveles de azúcar en la sangre de manera muy rápida. Eso, lamentablemente, afecta la salud del niño. En un futuro podría desencadenar enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes o sobre peso y obesidad”, expresó.

Fórmula 1 para bebés de 0 a 6 meses Con maltodextrina como uno de los principales elementos

Fórmula 2 para mayores de seis meses Con maltodextrina como principal elemento

Las fórmulas 3 son las leches de continuación para mayores de un año y, según especialistas, son las que más azúcar tienen en comparación a la 1 y 2. Aunque, tampoco es recomendable para los niños de esta edad altos índices de azúcar. Una de las fórmulas 3 que observó El Comercio tiene como segundo ingrediente sólido de jarabe de maíz (azúcar) y como cuarto ingrediente sacarosa (azúcar).

“Ahí está dentro de los primeros ingredientes [el azúcar]. Te hace ver que sus carbohidratos tienen una alta fuente de ahí”, explicó Paola Arrus, médico pediatra con maestría en nutrición del Hospital del Niño de San Borja. Agregó que en la etiqueta solo sale carbohidratos totales, pero no dice cuáles vienen de la lactosa y cuáles son añadidos. “Probablemente no los separa porque quiere ocultar qué cantidad de azúcar ha puesto”, dijo.

Fórmula 3 para mayores de un año Contiene sólidos de jarabe de maíz (azúcar) y sacarosa (azúzar)

Sobre esta situación, la doctora explicó que se deben homologar las etiquetas para saber qué tipo de carbohidratos o azúcares se le está dando a los niños. “Lo especifican solo cuando les conviene. Cuando quieren esconderlo, no lo ponen. Se debe corregir también la norma de etiquetado ”, sostuvo.

En ese sentido, Antonella Bustamente, nutricionista, dijo que las fórmulas para los niños mayores de un año tienen azúcares y generalmente más del recomendado para esta edad. Si se pone el ejemplo de un niño que consume 2 o 3 biberones al día, con esto ya va a llegar a su requerimiento de azúcar diario. Sin embargo, esto es sin contar que pueda comer otros alimentos que dentro de su presentación tiene azúcar, como pan de molde, embutidos, etc.

Recomendaciones de especialistas

1 Jessica Huamán explicó que la principal recomendación es que los bebés se alimenten de leche materna exclusiva de 0 a 6 meses. “La leche humana no es comparable con absolutamente nada. Tiene grandes nutrientes y va cambiando con el crecimiento del bebé, según los requerimientos que se tiene por parte del bebé”, dijo. 2 Por su parte, Paola Arrus aconsejó que, si por diversas razones no se le puede dar leche materna, para bebés menores de un año se debe acudir primero al pediatra, ya que cada fórmula se receta dependiendo de las necesidades e historial de cada bebé. 3 En cuanto a los niños mayores de un año, agregó la pediatra, los padres pueden leer las etiquetas de las leches de continuación o fórmulas para esta edad y buscar la que no contenga azúcares añadidos o en cantidades razonables. Sin embargo, esto puede ser complicado a veces porque los nombres de las azúcares varían. 4 En caso no se haya podido dar la lactancia, complementó Antonella Bustamante, se recomienda buscar fórmulas “que no tengan azúcares o sinónimos, porque hay más de 50 sinónimos de azúcares, pero el más común que se ve en fórmulas infantiles es la maltodextrina, recomiendo que sea una sin esto”. Además, observar las grasas que contienen los productos, evitar el aceite de palma, que contenga grasas buenas. 5 Otra opción, agregó Bustamante, es la fórmula de leche de cabra, pues tiene una proteína similar a la leche humana y se ingiere mejor, es amigable para el intestino de los bebés.

El debate por los octógonos

El martes 30 el Ejecutivo observó la ley del Congreso que regula la elaboración y comercialización de los alimentos de regímenes especiales para poblaciones vulnerables. Ante esto, la congresista Julón, publicó en Twitter que “los alimentos de regímenes especiales son elaborados para satisfacer necesidades particulares de alimentación (...) e incluyen los alimentos para lactantes y niños. La Comisión de Salud y Población del Congreso planteó esta ley porque el Perú no cuenta con una legislación específica”.

Agregó que esta ley no pretende retirar los octógonos de los sucedáneos de la leche, sino que el Estado Peruano garantice la atención de los pacientes con necesidades especiales de alimentación según el Codex Alimentarius. Asimismo, exhortó al Ejecutivo cumplir con la sentencia de la Corte Suprema y reglamente el etiquetado de las fórmulas y los octógonos en beneficio de las poblaciones vulnerables. Esto último, se refiere a una sentencia del 2021 luego de que la Fiscalía presentara acciones de amparo por el tema al Poder Judicial.

Asimismo, Jaime Dupuy, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de Comex Perú, indicó que “los sucedáneos de la leche materna según el Codex Alimentarius caen dentro de una categoría de alimentos de regímenes especiales, ya que satisfacen necesidades particulares de alimentación. Por eso tanto el Codex como el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS ) disponen que deben estar sujeto a regulaciones específicas y que no se les aplique en las disposiciones de etiquetado nutricional de los alimentos convencionales”.

Diversas instituciones como el Colegio Médico del Perú y el Colegio de Enfermeros del Perú se han mostrado en contra de esta ley. También pediatras y nutricionistas consultados por este Diario para un informe previo.

En esa línea, la pediatra Arrus indicó que los octógonos han tenido éxito en todas partes del mundo y los niveles que plantean son niveles razonables. “ No tenemos por qué excluir alimentos o suplementos [para bebés] de esta norma ”, dijo. Explicó que independientemente de que sea para una población especial o no, si un buen producto tiene carbohidratos adecuados, grasas buenas y no saturadas, etc. no van a tener octógonos.