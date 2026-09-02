El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) puso en marcha la Brigada FEN-OECE, una iniciativa que busca fortalecer la capacidad de respuesta de las entidades públicas en la gestión de sus contrataciones frente a las necesidades que puedan generar situaciones de emergencia asociadas al Fenómeno El Niño. La iniciativa articula el trabajo de distintas Direcciones y Oficinas del OECE y contempla cuatro ejes: asistencia técnica y orientación, revisión normativa, capacitación y difusión.

Durante la instalación, la presidenta ejecutiva del OECE, Karla Gaviño Masías, destacó la importancia de que el Estado se prepare y anticipe los riesgos asociados a eventos climáticos extremos. “Frente a una emergencia, el tiempo es fundamental. Desde el OECE queremos anticiparnos, estar cerca de las entidades y acompañarlas técnicamente para fortalecer su capacidad de respuesta”, señaló.

OECE pone en marcha Brigada FEN-OECE para fortalecer la respuesta de las entidades públicas ante el Fenómeno El Niño

OECE pone en marcha Brigada FEN-OECE para fortalecer la respuesta de las entidades públicas ante el Fenómeno El Niño

La Brigada brindará orientación virtual especializada, atención de consultas y acompañamiento a casos concretos identificados por las entidades, con el propósito de contribuir a una adecuada gestión de las contrataciones para la prevención y atención de emergencias, así como para los procesos de rehabilitación y reconstrucción, bajo criterios de transparencia y cumplimiento. Para ello, se habilitaron el correo electrónico brigadafen@oece.gob.pe y la línea de WhatsApp 943 107 466.

El modelo de atención contempla el acompañamiento antes, durante y después de una emergencia, ofreciendo cobertura y atención prioritaria a entidades de los tres niveles de gobierno. Las acciones preventivas se iniciaron este 2 de septiembre con una primera jornada virtual que reunió a más de 200 participantes de 35 instituciones públicas, entre las que destacan los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Transportes y Comunicaciones (MTC), Educación, y Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Con la puesta en marcha de la Brigada FEN-OECE, el OECE reafirma su compromiso de anticiparse, estar cerca de las entidades y acompañarlas técnicamente para fortalecer su capacidad de respuesta, contribuyendo a una gestión oportuna de las contrataciones públicas frente a situaciones de emergencia.

VIDEO RECOMENDADO