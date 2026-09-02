OECE pone en marcha Brigada FEN-OECE para fortalecer la respuesta de las entidades públicas ante el Fenómeno El Niño
OECE pone en marcha Brigada FEN-OECE para fortalecer la respuesta de las entidades públicas ante el Fenómeno El Niño
Por Redacción EC

El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) puso en marcha la Brigada FEN-OECE, una iniciativa que busca fortalecer la capacidad de respuesta de las entidades públicas en la gestión de sus contrataciones frente a las necesidades que puedan generar situaciones de emergencia asociadas al Fenómeno El Niño. La iniciativa articula el trabajo de distintas Direcciones y Oficinas del OECE y contempla cuatro ejes: asistencia técnica y orientación, revisión normativa, capacitación y difusión.

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