Hace unos días, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la ola de calor en Lima y Callao llegó a su fin; sin embargo, las altas temperaturas todavía permanecen en el litoral, sobre todo en horas claves.

¿Cómo debemos cuidar nuestra hidratación en tiempos de altas temperaturas? Conversamos con la doctora Mónica Ramírez, jefa de programas en Sanitas y la nutricionista Sara Abu-Sabbah, quienes nos cuentan sobre la importancia de la hidratación en estos tiempos, además nos explican cómo identificar un posible golpe de calor.

Estos trastornos ocurren en nuestro cuerpo por un exceso de temperatura (de hasta 40°C), pueden causar algún daño en órganos como corazón, riñón, cerebro o a nivel muscular. En la mayoría de casos, según refieren las entrevistadas, se genera irritabilidad, delirios, náuseas, vómitos y hasta taquicardias.

La nutricionista Sara Abu-Sabbah explica que durante la olas de calor, el cuerpo - de manera natural - pierde líquidos y electrolitos para enfriarse. Con esta pérdida, es necesario rehidratarse o volver a incorporar el agua perdida.

Por este motivo, la doctora y jefa de programas de Sanitas, Mónica Ramírez, menciona que la población más vulnerable son los adultos mayores y bebés, dado que ellos no pueden regular - de manera natural - su mecanismo de defensa contra el calor. Además, en el caso de las personas de la tercera edad, las complicaciones con su salud, hace su situación más complicada.

Consumo mínimo de líquidos

Como regla general, en promedio, diariamente debemos consumir de 6 a 8 vasos de líquido al día, para sostener de manera estable nuestra hidratación. Ambas especialistas coinciden en que en tiempos de calor intenso, esta cantidad debe subir como mínimo 2 vasos más, pero siempre dependerá de la actividad que realices.

“De preferencia siempre es agua, pero siempre dependerá de la actividad que haga. Por ejemplo, si hago ejercicios o camino tramos largos, esto debe variar”, refiere la nutricionista Sara Abu-Sabbah.

En el caso de los deportistas, según comenta la especialista, lo ideal son las bebidas rehidratantes, y es que al ejercitarnos perdemos sales minerales y estos líquidos contienen. “Una forma natural de rehidratarse es el agua de coco, esta puede servir como un rehidratante natural”, añade.

Diariamente debemos consumir de 6 a 8 vasos, en tiempos de altas temperaturas, esta cantidad debe subir (Foto: Pixabay)

Ambas especialistas coinciden que en el caso de adultos mayores, hay que consultar con el médico tratante porque hay enfermedades que podrían indicar alguna restricción de líquidos.

“Para las personas que están expuestas o trabajan en la calle, lo ideal es no solo hidratarse sino bajar los niveles de calor de su cuerpo, sea mojándose la cara, la cabeza, el cuello, las axilas, todo para ayudar a regular la temperatura”, precisa Sara Abu-Sabbah.

En caso de ser una persona que no le gusta el agua, existen alimentos que pueden ayudar a hidratarnos. La doctora Mónica Ramírez, jefa de programas en Sanitas, recomienda las frutas que son más líquidas o tengan mayor porcentaje de agua, sea tal como la sandía, naranja o mandarina. En cuanto a verduras, recomienda lechuga y tomate.

Sobre las bebidas azucaradas, Abu-Sabbah menciona que decir que no suman agua al cuerpo es falso, pero que no es la mejor manera de hidratarse. “Con estas bebidas estoy sobrecargando mi cuerpo de azúcar. Que contienen agua, sí, pero también otros componentes que no me contribuyen. Lo mejor siempre es optar por líquidos naturales que son más amigables con el cuerpo”, resalta.

¿Qué tener en cuenta?

Antes de tener un golpe de calor o una deshidratación, nuestro cuerpo habla, es por ello, que la nutricionista menciona que lo mejor es observarnos, nuestra orina puede indicar mucho.

“La mejor manera de saber si estamos hidratados lo suficiente es observando el color de la orina. Si el color de la orina está concentrada - no la primera del día - pero si a lo largo del día, es el mejor indicador de que no hay suficiente agua. Hay que hidratarse”, sostiene Abu.

Por su parte, la doctora Ramírez, añade que en el caso de los adultos y bebés, lo mejor es ofrecerle constantemente líquidos. Además recomienda usar ropas de color claro, a fin de repeler la luz directa y consumir bebidas frías.

Ambas puntualizan que si siente mareos, náuseas, dolor de cabeza, vómitos, por un posible golpe de calor, debe acercarse a un centro de salud más cercano.