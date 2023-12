A las 6:06 de la mañana de hoy, una minivan que realizaba el servicio de colectivo se descarriló en la Panamericana Sur y causó la muerte de tres pasajeros. El vehículo tenía una papeleta reciente por exceso de velocidad.

El vehículo tenía una papeleta reciente por exceso de velocidad (Britanie Arroyo)

Doce horas antes, un auto colectivo chocó contra un tráiler en el kilometro 100 de la Costanera sur, en la ruta de Tacna a Ilo. Murieron tres personas por el impacto. El lunes, otro taxi colectivo invadió el carril contrario y se estrelló contra un tráiler en la Carretera Central, a la altura de Morococha, en La Oroyas. Fallecieron las cinco personas que iban en el auto.

Once muertos en apenas cuatro días. Pero no es lo único. El 24 octubre, el choque de dos colectivos, esta vez en el kilómetro 27 de la Panamericana Sur, en Lurín, causó la muerte de dos pasajeros y dejó heridos a otros once. El 7 de setiembre, el chofer de una miniván que llevaba pasajeros en Arequipa atropelló y mató a un transeúnte y se dio la fuga.

La lista de víctimas por siniestros viales que involucran a taxis colectivos aumenta de la misma forma que la impunidad de un servicio sin regulación y en vehículos que no son aptos para el transporte público en carretera, con choferes sin licencia profesional ni SOAT para el servicio público. Aunque el Congreso de la República aprobó en el 2020 la ley que habilita este tipo de transporte en el país (Ley N ° 28972), aún está pendiente la confirmación de las rutas estarán autorizadas para ello y tampoco se permite la operación en Lima Metropolitana y el Callao.

Pese a ello y a las razones técnicas que evidencian los peligros del taxi colectivo en autos y minivanes en carreteras, este servicio persiste entre el caos. Tras como informó este Diario el último domingo, las muertes en vías de siete regiones del país se incrementaron tras la formalización del taxi colectivo. Por ejemplo, en Junín y Tacna, donde ocurrieron dos de los siniestros mencionados líneas arriba, las muertes subieron en 158% y 100%, respectivamente, entre el 2020 y 2022.

“Los colectiveros se han fortalecido desde que se publicó la ley al punto que ahora pactan con autoridades para que les instalen paraderos informales incluso en Lima Metropolitana pese a estar prohibido. En la ruta donde hoy ocurrió el accidente, la mayoría de colectivos salen de Cañete y Mala. En este último hay videos donde el alcalde les da paraderos con total impunidad”, advierte Martin Ojeda, gerente del Consejo Nacional del Transporte Terrestre.

Según data del Ministerio de Transporte y la Policía de Tránsito; en Cajamarca, las víctimas accidentes de tránsito mortales pasaron de 97 en el 2020 a 134 en el 2021 y a 159 en el 2022 (casi 64% de incremento). En Cajamarca, Cusco, Junín, Madre de Dios, Piura, Puno, Tacna se reportaron los mayores aumentos.

Aunque los siniestros viales no son exclusividad de los autos colectivos, el también representante de la Asociación de Transporte Interprovincial reitera que los vehículos M1 y M2 (station vagon y miniván) tienen un diseño liviano no apto para transporte de pasajeros en carretera. “Son prácticamente latas que no están hechas para transporte de mediana y larga distancia. Están creados para traslados a corta distancia o transporte escolar. No tienen limitadores de velocidad como los buses ni menos GPS, por eso van a 140 km/h. Los conductores no tiene ni brevete. Esta ley ha creado más asesinos”, enfatiza Ojeda.

Minivan tenía papeleta vigente

La miniván que causó el fatal accidente esta mañana, de placa CBU-112, cuenta con una papeleta vigente, impuesta el 26 de junio, en estado de cobranza coactiva por 1.082 soles. La infracción que cometió el conductor Alejandro Gutarra Lorenzo, de 26 años, fue la M20a: manejar con exceso de velocidad. Ese día, Gutarra iba a 107 km/h.

Miniván que causó accidente tenía papeleta por exceso de velocidad

De acuerdo a las primeras investigaciones sobre el siniestro de hoy, la miniván dio varias vueltas de campana, presumiblemente también por exceso de velocidad, mientras cubría la ruta de Chilca a Lima. Tres pasajeros salieron despedidos del vehículo y fallecieron al instante. Otros ocho resultaron heridos y fueron trasladados al hospital de Emergencias Villa El Salvador. Dos de los heridos tienen pronóstico reservado debido a la gravedad de sus lesiones.

El conductor de la miniván aún no ha sido identificado porque se habría dado la fuga.

Tras la tragedia, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, dijo que desde el MTC van a reforzar la fiscalización de los vehículos para garantizar la seguridad de los pasajeros. “Lo que estamos haciendo es mantener y reforzar lo que son las fiscalizaciones permanentemente “, dijo Pérez Reyes.

Solo este año se presentaron ante el Congreso cuatro iniciativas legislativas para modificar la ley que autoriza el taxi colectivo en carreteras. La más reciente, presentada el 1 de diciembre pasado por el congresista Segundo Toribio Montalvo Cubas (Perú Libre), precisa los requisitos para que autos presente el servicio en el ámbito nacional, interregional, interprovincial e interdistrital.