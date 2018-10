ONPE | Consulta las restricciones para los que no votaron en las Elecciones 2018

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) exhortó a los electores y miembros de mesa a cumplir con su deber cívico en las Elecciones 2018, pues quienes no lo hicieron tendrán que enfrentar una serie de restricciones.



Los que no cumplieron con ir a votar no solo tendrán que preocuparse por el pago de las multas. Además, si salieron sorteados como miembros de mesa y no ejercieron esta función deberán pagar S/207.

- Restricciones -

El ciudadano quedará imposibilitado de realizar cualquier diligencia donde tenga que presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), ya que no deberá contar con multas pendientes por omisión al sufragio y/o cargo de miembro de mesa.

Asimismo, no podrá registrar su cambio de domicilio, realizar gestiones ante notarias (transferencias vehiculares, escrituras públicas, testamentos, entre otros) o cobrar cheques.

También se estará impedido de realizar viajes al extranjero y sacar o revalidar el pasaporte. La ONPE aclara que las restricciones abarcan todo tipo de trámites civiles, comerciales, administrativos y judiciales.

Las entidades correspondientes (empleados públicos y privados, notarios o escribanos) tienen la obligación de exigir las constancia de sufragio (holograma) del último proceso electoral, de lo contrario serán sancionados.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe