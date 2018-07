Consulta aquí si tienes multas electorales pendientes

Si bien los electores pueden ejercer su derecho al voto pese a tener multas electorales, el no haberlas cancelado puede incidir en otras gestiones. De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las multas pueden ser entre S/20.75 a S/207.50.

Reciben una multa electoral quienes no votaron, no cumplieron con su deber de asistir como miembro de mesa o se negaron a reemplazar a un miembro de mesa ausente.

De acuerdo con el portal del Gobierno, quienes no pagan multas electorales no podrán inscribir cualquier acto relacionado con su estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.), tampoco podrán intervenir en procesos judiciales o administrativos. Por otro lado, no podrán realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato, tampoco podrán ser nombrados funcionarios públicos ni se podrán inscribir en cualquier programa social y/o obtener brevete.

Consulta aquí cuáles son los niveles de multas por no votar.

Por otro lado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Sunat exigen haber pagado las 2 últimas multas electorales.

Para la emisión de pasaporte, Migraciones no exige el pago de multas electorales, sin embargo, no podrán salir del país quienes no han pagado su multa, informa www.gob.pe.

En el aeropuerto, los viajeros podrán pagar esta multa en el Banco de la Nación, pero recomendarlo hacerlo con anticipación.

Para saber si tiene multas pendientes, puede consultar este enlace o llamar al teléfono 417-0630. Todas las multas por no votar anteriores a agosto de 2006 fueron perdonadas por Ley N° 28859.

