ONPE: lo que deben saber los electores y miembros de mesa para este 9 de diciembre

El próximo 9 de diciembre, se llevará a cabo el Referéndum 2018 y segunda vuelta regional (15 regiones). Al respecto, El Comercio dialogó con Cledy Gutiérrez, especialista en capacitación electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), quien detalló las acciones y avances que ha efectuado el ente electoral con miras a estos comicios. Asimismo, aclaró algunas dudas sobre las capacitaciones a miembros de mesa y electores.



-¿Cómo fue el proceso de selección de miembros de mesa que participarán del referéndum y segunda vuelta regional este domingo 9 de diciembre?

Los miembros de mesa que van a actuar en esta segunda elección regional y referéndum son los mismos de los comicios del 7 de octubre. Solo se han sorteado nuevos miembros de mesa para el extranjero, que son alrededor de 900 mil electores; y también se han sorteado miembros de mesa para las nuevas mesas que se van a instalar. Se han incorporado al padrón electoral a jóvenes que cumplen 18 años desde el 9 de octubre hasta el 9 de diciembre, que son 90 mil, aproximadamente. Dentro de este grupo de jóvenes se ha llevado a cabo un sorteo para elegir a nuevos miembros de mesa.



-¿Cuándo se realizarán las capacitaciones a los miembros de mesa?



Las capacitaciones a miembros de mesa y electores inició el 15 de noviembre y se prolongará hasta el 8 de diciembre, en las 94 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). Próximamente, también se efectuará en las 1.874 oficinas distritales. De esto está a cargo el personal que ha sido contratado para este fin, coordinadores distritales, capacitadores. Tenemos un período corto de capacitación, por lo que nos estamos enfocando principalmente en la capacitación a electores, porque el grueso de miembros de mesa ya han sido capacitados para las elecciones regionales y municipales.



-¿Qué tipo de capacitación recibirán los nuevos miembros de mesa?

Va a haber una actividad de refuerzo masiva, el 2 de diciembre, en todo el país. Esta será una jornada de capacitación para miembros de mesa donde se reforzarán las funciones que van a desempeñar. Los lugares donde se realizará la capacitación masiva se va a publicar próximamente en la página web de la ONPE. Esta jornada será desde las 9 a.m. hasta la 1. p.m.



-¿Cuántas personas han asistido a las capacitaciones para miembros de mesa desde que se iniciaron el 15 de noviembre?

Aún no contamos con la cifra exacta. Sin embargo, vale precisar que nuestra meta en capacitación de miembros de mesa no es tan alta. Tenemos un 15% como meta, debido a que la mayoría de ellos ya han desempeñado este cargo. Incluso los electores saben bien los pasos de la votación, sea electrónica o presencial.



-¿Cómo se pueden capacitar las personas que votarán y serán miembros de mesa en el extranjero?



Hemos realizado una capacitación virtual a los funcionarios consulares de 118 consulados. Son ellos los que van a realizar la labor que hace la ONPE en el Perú. A ellos les estamos transmitiendo la información concerniente a los aspectos organizativos, logísticos y todo lo que corresponde a las funciones de los miembros de mesa y electores. Tenemos el compromiso de hacerles llegar un curso virtual para electores y para miembros de mesa. Eso es necesario porque los miembros de mesa son nuevos y probablemente sea la primera vez que ejecutarán esta función.

-¿El escrutinio será más complicado este 9 de diciembre?

Yo diría que es mucho más sencillo. En el referéndum, tenemos el conteo que se va a realizar por cada una de las preguntas. Los miembros de mesa van a tener materiales muy similares (actas de instalación, actas de sufragio, actas de escrutinio) por lo que van a efectuar el conteo de acuerdo a lo que corresponde, por cada pregunta. No es complicado. En las elecciones regionales y municipales sí nos preocupaba de que los miembros de mesa sepan bien de qué se tratan las tareas que van a desarrollar porque considerábamos que eran nuevos. Esta vez las tareas son las mismas que ya han hecho. La diferencia, sí, se da en el escrutinio, pero no es un escrutinio complejo, son solo cuatro preguntas; y es mucho más sencillo en la segunda elección regional, donde solo es decidir por gobernador y vicegobernador. Sin duda, es un proceso para miembros de mesa más sencillo.

-¿El mismo 9 de diciembre habrá algún tipo de capacitación u orientación a miembros de mesa?

Tenemos preparada una cartilla para el mismo día de la jornada electoral destinada a las mesas de votación. Como parte de su material electoral, los miembros de mesa van a recibir esta cartilla que los orientará respecto a las tareas y pasos que deben realizar en la instalación, sufragio y escrutinio.

-¿Cuál es el horario de llegada de los miembros de mesa a su local de votación?

Todos deben saber que es una obligación el día de la jornada electoral estar a las 7:30 a.m. Si hemos tenido inconvenientes en las pasadas elecciones han sido principalmente producto de la inasistencia de los miembros de mesa, son ellos los que no han cumplido con su función. La responsabilidad no está en la ONPE, la responsabilidad está en los ciudadanos que fueron sorteados como miembros de mesa y no cumplieron con su función.

-¿En qué casos los ciudadanos podrían recibir multas electorales?

Las multas están ahí. Ojo, los que no acudieron a la instalación, sean titulares o suplentes, van a tener su multa. Vale precisar que los que fueron multados en las lecciones regionales y municipales sí pueden participar en estos comicios.

