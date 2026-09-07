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Resumen

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Óscar Arriola deja la jefatura de la Policía después de 11 meses de labor. (Foto: César Bueno @photo.gec)
Óscar Arriola deja la jefatura de la Policía después de 11 meses de labor. (Foto: César Bueno @photo.gec)
Por Abby Ardiles

La noche del domingo, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general PNP Óscar Arriola, anunció que dejaría el cargo y solicitaría su pase al retiro, luego de 342 días de gestión. Su salida se produce tras una serie de cuestionamientos a su jefatura y al desempeño de la institución en medio de la crisis de seguridad ciudadana que enfrenta el país.

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