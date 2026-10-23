Las intensas precipitaciones han colmado calles y han provocado el desborde de un río. (Foto: Captura de video)
Las intensas precipitaciones han colmado calles y han provocado el desborde de un río. (Foto: Captura de video)
Por Redacción EC

Las intensas lluvias registradas en la provincia de Oxapampa, región Pasco, vienen causando preocupación entre sus habitantes. Las precipitaciones han provocado inundaciones y daños materiales en diferentes sectores, afectando viviendas, calles y establecimientos comerciales.

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