Las intensas lluvias registradas en la provincia de Oxapampa, región Pasco, vienen causando preocupación entre sus habitantes. Las precipitaciones han provocado inundaciones y daños materiales en diferentes sectores, afectando viviendas, calles y establecimientos comerciales.

La emergencia alcanza a varios distritos de la provincia, entre ellos Puerto Bermúdez, Constitución y Palcazú, cuya capital es Iscozacín. En estas localidades, numerosas familias se han visto perjudicadas por el ingreso del agua a sus hogares.

Uno de los principales problemas reportados es el desborde de un río, que ha contribuido a agravar las inundaciones en las zonas afectadas. El incremento del agua representa un riesgo para las viviendas y las actividades cotidianas de los pobladores.

Se han registrado viviendas afectadas por las intensas lluvias en la provincia de Oxapampa, región Pasco. (Foto: Captura de Panamericana Televisión)

Los daños reportados por las intensas lluvias en Oxapampa comprenden aniegos en las calles y viviendas inundadas, lo que genera preocupación entre los pobladores.

La situación también repercute en las actividades diarias de las familias, que deben lidiar con la acumulación de agua y los posibles daños a sus pertenencias. La persistencia de las lluvias mantiene en alerta a la población, ante el riesgo de que las condiciones empeoren.

Los habitantes de Oxapampa han solicitado una mayor intervención de las autoridades para hacer frente a las emergencias. Según Panamericana Televisión, los pobladores cuestionaron la falta de trabajos preventivos y pidieron medidas que permitan reducir el impacto en sus comunidades.

Las intensas lluvias registradas en la provincia de Oxapampa, región Pasco, vienen causando preocupación entre sus habitantes. (Foto: Captura de Panamericana Televisión)

En ese contexto, la población local espera que se refuercen las acciones de prevención y respuesta frente a las inundaciones en los distritos afectados.