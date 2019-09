Paloma Noceda califica de "error"el poner en agenda investigación a la Sunedu

La congresista Paloma Noceda (Acción Popular) consideró que la presidenta de la Comisión de Educación, Tamar Arimborgo, cometió un “error” al poner como primer punto en la agenda la investigación a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), en lugar de debatir el preinforme realizado cuando ella encabezaba la citada comisión. El documento fue presentado en el periodo 2017-2018.

"Creo que ahí ella ha cometido un error, en principio se debió poner a debate el preinforme que ya teníamos listo y en base a ese preinforme tomar una decisión objetiva, ver cuál fue el resultado y si realmente ameritaba una ampliación, una nueva investigación o simplemente darla por concluida", indicó en entrevista para Canal N.

La legisladora cuestionó que este informe preliminar haya sido utilizado para proponer una nueva investigación contra la superintendencia. Agregó que no le preocupa las “creencias” de Arimborgo, ya que los titulares de comisiones no suelen usar el voto dirimente para definir el voto final.

“Acá, un presidente de comisión hace más las funciones de un moderador. El presidente al final no define los votos. Es muy inusual que utilice el voto dirimente en un pleno de la comisión. Ahí no me preocuparía por las creencias que pueda tener la congresista Tamar Arimborgo. Lo que ella sí puede manejar es la agenda de la comisión”, señaló.

En otro momento, la congresista de Acción Popular criticó que el preinforme respecto a la Sunedu también haya sido utilizado por la Universidad Privada Telesup para sustentar la denuncia contra el superintendente Martín Benavides.

Recordó que Telesup citó párrafos enteros del documento titulado "Avance del informe de investigación sobre los presuntos actos irregulares en la Sunedu", cuya fecha de emisión fue el 24 de julio del 2018.

Vale precisar que en la legislatura pasada, la mencionada comisión solicitó investigar a la Sunedu durante 60 días.

“Nunca se puso a debate el preinforme. Se quedó en la Comisión de Educación. En la sesión de instalación en donde asume Milagros Salazar le dije que era importante agendar ese informe en relación a la Sunedu. Lo reiteré en la sesión extraordinaria, lo reiteré mediante en oficio en septiembre y nunca se puso a debate. Se dejó encarpetado durante ocho meses”, dijo.

“Después me entero de que en abril de este año recién el informe es divulgado hacia los integrantes de la comisión, hacia un grupo de asesores, y la semana pasada me entero de que Telesup había hecho una denuncia contra el superintendente Martín Benavides usando como base un extracto descontextualizado de este informe […] Nadie podría usar ese documento porque no ha sido validado y la información era reservada. Entonces ha sido una falta ética el hecho que se haya filtrado la información”, aseveró.



