Paloma Noceda: "Investigar hoy a la Sunedu es inoportuno"

La congresista Paloma Noceda (Acción Popular) dice que se ha usado “de forma indebida” el avance de la investigación contra la Sunedu que realizó la Comisión de Educación en el 2018, cuando ella la presidía, para justificar intereses particulares.



— Usted señaló que ese informe preliminar fue filtrado. Hoy se sabe que, en julio pasado, fue utilizado por el gerente general de la Universidad Telesup, José Luis Luna, para sustentar su denuncia contra el titular de la Sunedu, Martín Benavides. A la Telesup se le denegó la licencia. ¿Qué cree que pasó con el documento?

Yo lo dejé en la comisión el 24 de julio del 2018; de manera muy reservada, porque toda la información se había trabajado en sesiones reservadas. Sin embargo, ese informe nunca se puso a debate.



— Algo que debió hacer la congresista Milagros Salazar, quien la sucedió en la presidencia de la comisión.

Sí. Cuando ella inicia su gestión en agosto [del 2018], en la sesión de instalación le informé oficialmente de la existencia del informe preliminar, y le dije que esperaba que lo ponga en agenda para debatirlo. Esto nunca pasó.



— ¿Los congresistas miembros de la comisión tuvieron acceso a ese informe?

No. Yo se lo entregué [en la transferencia de la comisión] a la congresista Salazar. No lo tuvo nadie más, solo personal de confianza muy limitado. Lo extraño es que ella no decidió agendarlo, pero ahora me enteré que ella lo repartió a los miembros de la comisión en abril último; ocho meses después.



— ¿Para qué?

Para que sea usado con fines particulares. En mi gestión la comisión trabajó con transparencia. Es cierto que recibimos mucha quejas de las universidades, que alegaban un trato injusto por parte de la Sunedu, pero me genera una indignación extrema que se pretenda desvirtuar el informe preliminar [como en el caso de la denuncia de Telesup contra Benavides].



— Pero su comisión sí investigó a la Sunedu por presuntas irregularidades.

Sí, aunque en circunstancias totalmente distintas: el proceso de licenciamiento apenas llegaba al 10% y había ineficiencia. Investigar hoy a la Sunedu es inoportuno, apresurado; teniendo en cuenta que están por concluir ese proceso a fin de año.



— ¿Qué debió hacer la actual comisión, entonces?

Lo lógico habría sido evaluar nuestro informe preliminar, y en base a sus conclusiones ver si se prosigue o se cierra la investigación, en lugar de iniciar una nueva.



— ¿Ha hablado con la congresista Arimborgo?

Sí. Me expresó su preocupación porque, dice, siguen llegando quejas de las universidades.



— ¿Y tomará en cuenta su informe preliminar?

Me dijo que vamos a trabajar con esa base.