Paola Ugaz se pronuncia tras retiro de querella de arzobispo de Piura

Este jueves, el arzobispo metropolitano de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi, desistió de la querella contra la periodista Paola Ugaz Cruz por el presunto delito de difamación agravada. Ayer, monseñor Eguren, miembro del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), retiró también la querella contra el periodista Pedro Salinas, quien fue condenado el 8 de abril a un año de prisión suspendida por el delito de difamación agravada.

"Estoy aliviada porque tener una demanda y enfrentarte a este tipo de situaciones es bien difícil. Pero, aliviada y contenta porque ayer estaba esperando. Me quedé como colgada", dijo Paola Ugaz a El Comercio. Ella fue demandada el 2018 por emitir mensajes en su cuenta de Twitter durante la visita del papa Francisco y participar como entrevistada en un documental de la cadena árabe Al Jazeera sobre los casos de abuso sexual cometidos en el SVC.

Ugaz dijo que están a la espera de la notificación oficial de esta desestimación. Sin embargo, mencionó estar siendo hostigada con cartas notariales enviadas por empresas del Sodalicio. "Esto no se ha detenido. Si bien monseñor Eguren ha desistido de la denuncia en mi contra, yo estoy recibiendo cartas notariales de las empresas del Sodalicio", comentó.

La periodista, coautora con Pedro Salinas del libro "Mitad monjes, mitad soldados", explicó que en estas misivas se le hacen "pedidos absurdos" respecto al documental en que participó. "Me atribuyen falsamente ser productora del documental, que lo levante de YouTube sino me van a demandar. Ese nivel de hostigamiento no se ha detenido", dijo. El 22 de abril le llegó la última carta notarial y con ella suman 10, según publicó en su cuenta de Twitter.

"Hay 16 comuneros de la comunidad de Catacaos que están todavía demandados y que su juicio empieza el 6 de mayo; y el ex policía Pedro Zapata demandado por difamación en Piura por aparecer en el documental. La ofensiva del Sodalicio no se ha detenido, pero en el caso de monseñor Eguren, sí ha desistido de los dos", dijo Ugaz a este Diario.

Ella agregó que las publicaciones que tienen en curso no serán detenidas, y que el abogado del periodista Pedro Salinas, Carlos Rivera, apelará a la condena difamatoria. "Para cualquier periodista, que te dañen la palabra es complicado. Tienen que apelar hasta que levanten esa sanción contra Pedro. Y, las amenazas están contra mí en las empresas del Sodalicio en Piura", finalizó.

En el comunicado difundido este miércoles, monseñor Eguren explicó que en el retiro de la querella contra Ugaz lo motivan "las mismas razones que llevaron al desistimiento en la querella contra el periodista Pedro Salinas Chacaltana. No se informó al mismo tiempo para respetar las particularidades de cada proceso”.

