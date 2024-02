Los motivos que expuso Paolo Guerrero ante la dirigencia de la Universidad César Vallejo se amparan en la ola de criminalidad que soporta la región La Libertad y Trujillo en particular. Según información policial a la que accedió El Comercio, en el 2023 se registraron más de 30 mil delitos en Trujillo, 11 de ellos fueron hurtos y robos. Además, las denuncias por extorsión se incrementaron en 60%: se pasó de 8.000 denuncias a cerca de 13.000 en el 2023.

Las cifras de la inseguridad en la ciudad tienen un escalofriante corolario, que el propio presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se encargó de mencionar: en lo que va del 2024 se produce casi 1 muerte por día en Trujillo.

Ni siquiera el anuncio de la declaratoria de Emergencia en Trujillo ha hecho cambiar la decisión de Paolo Guerrero de no jugar en el cuadro poeta. Según pudo conocer El Comercio, fue el propio César Acuña el que emplazó a Otárola y al ministro del Interior Víctor Torres, a hacerle frente al avance de la criminalidad. Fuentes de este diario indicaron que esta fue una de las promesas que la Universidad Cesar Vallejo le hizo al delantero para que este se decante por el cuadro norteño.

Amenazas a la familia

César Acuña confirmó la amenazas que la familia de Paolo Guerrero había recibido, aún sin pisar Trujillo. “A Paolo yo lo entiendo, el día mismo que se firmó el contrato los delincuentes le amenazaron a su mamá, entonces yo creo que él está meditando, evaluando si es su familia o es el fútbol, entonces es un tema de seguridad. Creo que no quiere exponerse, y yo lo haría igualito”, señaló el Gobernador regional en declaraciones a la prensa el pasado martes.

El propio Acuña afirmó que el abogado de Paolo Guerrero se comunicó con representantes del Ministerio del Interior para solicitarle seguridad para el jugador y su familia, pero “no se le pudo garantizar ningún tipo de respaldo”, confirmó una fuente a El Comercio.

Respecto a la llamada recibida por Petronila Gonzales, madre de Paolo Guerrero, se sabe poco. Solo se conoció que los delincuentes la amenazaron y le pidieron dinero para garantizar la tranquilad de la familia del jugador durante su estadía en Trujillo.

Algo que molestó al entorno del jugador fue que difundieran los detalles del millonario contrato y el sueldo que recibiría por parte del club.

Al respecto, el general PNP José Antonio Zavala, jefe de la región Policial La Liberad, indicó que no se ha presentado ninguna denuncia “oficial ni extraoficial” respecto a la amenaza recibida por la madre de Paolo Guerrero.

“El señor Paolo Guerrero no ha estado acá en la ciudad de Trujillo. Ni él, ni su familia, entonces tendríamos que establecer la denuncia de dónde proviene, si viene de la Libertad, si viene de Lima, no sabemos. No tenemos mayor información, seguramente si se formaliza alguna denuncia vamos a poder tener mayores detalles y afrontar una investigación conforme corresponde y lo establece nuestro ordenamiento jurídico”, indicó el general Zavala.

Desprolijidad

El tema Guerrero se manejó de manera desprolija desde varios espacios, desde el club, la prensa y el propio jugador. En primer término tuvo que ver con una promesa de seguridad que el club no podía garantizar. Según indicó el entorno del jugador, la seguridad propia y la de su familia era un tema clave para el deportista.

Las noticias policiales que día a día llenaban las portadas de los diarios desanimaban más al jugador, algo que ni la declaratoria de emergencia pudo menguar en el delantero. A ello se sumó que en diversos medios informativos se difundió el sueldo que Guerrero ganaría, lo que supuso un mayor riesgo para su familia.

Si bien aún el tema Guerrero no está definido, de romper el acuerdo con la Universidad César Vallejo, Guerrero tendría que pagar una suma superior al millón de dólares, algo que el club norteño haría respetar.

Para el exdirector de la Policía Nacional del Perú, Eduardo Pérez Rocha, supone un gran riesgo para la familia del jugador que se difunda cuánto ganará. “Que se diga que ganará 130 mil dólares mensuales sabiendo la gran ola de extorsiones es perjudicial porque lo expone ante los delincuentes”, dijo a El Comercio.

Asimismo, Pérez Rocha lamentó que Universidad César Vallejo no haya podido garantizarle la seguridad que se le prometió previo al contrato firmado.

Estado de emergencia

La noche del martes, el Gobierno publicó el decreto supremo que oficializa el estado de emergencia en la provincia. Como parte de las restricciones por el estado de emergencia, quedarán suspendidas la atención de locales comerciales, eventos sociales y espectáculos desde las 00 horas hasta las 4 de la mañana.

Al respecto, Torres precisó que como parte de esta medida la policía aumentará el número de efectivos de investigación criminal en Trujillo, correspondiente a las unidades de investigación criminal, operaciones especiales, inteligencia, entre otras áreas.

“Existe una serie de bandas y organizaciones criminales que vienen haciendo daño especialmente en las zonas más pobladas: Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora, etc. Por eso se ha tomado esta medida”, sostuvo el titular de la cartera.