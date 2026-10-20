La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) destacó los esfuerzos del Gobierno para afrontar los posibles efectos del fenómeno El Niño en las regiones que visitará el papa León XIV durante su estadía en el Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre. Monseñor Guillermo Inca, coordinador nacional de la visita papal, señaló que las acciones buscan reducir los riesgos y evitar daños a la población ante posibles eventos climáticos.

En una entrevista con el canal online de la agencia Andina, el representante de la Iglesia católica resaltó el trabajo de las autoridades frente a los desafíos que plantean las lluvias y la organización de las actividades del pontífice, quien llegará al país en su condición de jefe de Estado y pastor de la Iglesia universal.

“ Hay que apreciar la dedicación y el esfuerzo del Gobierno para atender la magnitud de lo que se espera con el fenómeno El Niño , por el que rezamos para que sus efectos se atenúen bastante, durante los días que nos visitará el papa León XIV”, manifestó.

Inca expresó su deseo de que no se registren precipitaciones intensas antes ni después de la llegada del sumo pontífice, a fin de evitar que las familias de las zonas vulnerables sufran las consecuencias de las lluvias.

Asimismo, consideró que la decisión de León XIV de visitar el Perú, pese al contexto climático, refleja su cercanía con las personas que atraviesan situaciones difíciles.

Llamado a la unidad nacional

El coordinador de la visita papal también sostuvo que el pontífice llegará en un momento complejo para el país, marcado por la inseguridad ciudadana y la preocupación de la población frente a esta problemática.

Ante esta situación, hizo un llamado a la unidad nacional y destacó la importancia de la fe, los valores compartidos y el sentimiento de pertenencia al país para superar las divisiones.

Encuentros con jóvenes y poblaciones amazónicas

Monseñor Inca destacó las actividades previstas en Pucallpa, donde el papa León XIV tendrá la oportunidad de encontrarse con las poblaciones amazónicas y los misioneros que trabajan en la región.

Según explicó, la visita permitirá dar visibilidad a las necesidades y los desafíos de las comunidades amazónicas, que debido a la distancia geográfica no siempre reciben la atención necesaria.

En ese contexto, recordó la creación de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), impulsada durante el pontificado del papa Francisco como una iniciativa para visibilizar la realidad de los pueblos amazónicos.

El representante de la CEP también resaltó la identificación de León XIV con la labor misionera y su experiencia pastoral, que le permite conocer las necesidades de las comunidades y de quienes trabajan en territorios alejados.

Otro de los momentos previstos será el encuentro del pontífice con los jóvenes en el Estadio Nacional. Inca indicó que los preparativos para esta actividad avanzan y que se espera una importante participación.

Chiclayo espera la llegada del pontífice

El coordinador nacional señaló que la visita a Chiclayo tendrá un significado especial, debido a que el papa León XIV desarrolló allí una parte importante de su labor pastoral en el Perú.

Como muestra de la cercanía del pontífice con esta región, Inca relató que una persona que se comunicó recientemente con él le contó que el papa había preguntado si ya estaba listo el arroz con pato, uno de los platos representativos de la gastronomía chiclayana.

Finalmente, el representante de la Conferencia Episcopal Peruana exhortó a la población a continuar orando por la recuperación y el bienestar del sucesor de Pedro, así como a participar en los encuentros multitudinarios programados durante su visita.