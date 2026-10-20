Fotografía de archivo del papa León XIV. EFE/Massimo Percossi
Fotografía de archivo del papa León XIV. EFE/Massimo Percossi
Por Redacción EC

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) destacó los esfuerzos del Gobierno para afrontar los posibles efectos del fenómeno El Niño en las regiones que visitará el papa León XIV durante su estadía en el Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre. Monseñor Guillermo Inca, coordinador nacional de la visita papal, señaló que las acciones buscan reducir los riesgos y evitar daños a la población ante posibles eventos climáticos.

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