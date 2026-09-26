El papa León XIV celebrará cuatro misas durante su visita al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre. Las celebraciones eucarísticas se realizarán en Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Pucallpa y Lima, informó monseñor Guillermo Inca, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y coordinador nacional de la visita del pontífice.

La primera misa está programada para el viernes 13 de noviembre, a las 10:30 a.m., en la explanada ubicada frente a las Pampas de Pimentel, en Chiclayo. Según Inca, se espera una asistencia superior al millón de personas.

El espacio permitirá recibir a fieles procedentes de Chiclayo y otras provincias de Lambayeque, así como de diferentes zonas del norte y de la sierra.

La presencia de León XIV en Chiclayo tendrá un significado particular debido al vínculo que Robert Prevost mantiene con la región. El actual pontífice fue obispo de Chiclayo entre 2014 y 2023 y desarrolló durante esos años diversas actividades pastorales en comunidades de la zona.

Prevost llegó por primera vez al norte del Perú en 1985, cuando se trasladó a Chulucanas desde Chicago. Posteriormente permaneció en Trujillo entre 1988 y 1999, donde ejerció como vicario judicial de la Arquidiócesis y profesor del seminario.

Segunda misa será en Santa Cruz de Succhabamba

La segunda celebración eucarística se realizará el sábado 14 de noviembre, a las 11 a.m., en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, también en Lambayeque.

Monseñor Guillermo Inca señaló que esta actividad forma parte del acercamiento del pontífice a las poblaciones de zonas alejadas del país.

La misa permitirá la participación de fieles de esa zona de Lambayeque y de otras localidades cercanas durante la jornada del pontífice.

Tercera misa será en Pucallpa

El domingo 15 de noviembre, a las 4:45 p.m., León XIV celebrará su tercera misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, en Pucallpa.

La jornada también contempla un encuentro con representantes de comunidades amazónicas. De acuerdo con el coordinador nacional de la visita, la presencia del pontífice en esta ciudad permitirá destacar la diversidad cultural y natural de la Amazonía peruana.

Última misa será en Lima

La cuarta y última misa de la visita se realizará el lunes 16 de noviembre, a las 10:30 a.m., en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

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El coordinador nacional de la visita estimó que la celebración podría congregar a al menos 1,2 millones de personas. La jornada contará además con la presencia de la imagen del Señor de los Milagros.

La Base Aérea Las Palmas recibirá por segunda vez a un pontífice para una celebración multitudinaria. En enero de 2018, el papa Francisco ofició allí una misa durante su visita al Perú.

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