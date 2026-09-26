Papa León XIV celebrará cuatro misas durante su visita al Perú. (Foto: EFE)
Papa León XIV celebrará cuatro misas durante su visita al Perú. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

El papa León XIV celebrará cuatro misas durante su visita al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre. Las celebraciones eucarísticas se realizarán en Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Pucallpa y Lima, informó monseñor Guillermo Inca, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y coordinador nacional de la visita del pontífice.

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