Papa León XIV en Perú: Últimas noticias del Santo Padre
16:46
- Las personas van llegando a lo largo de la avenida Brasil , en este caso El Monasterio de la Emcarnación ubicado en la cuadra 17 de la mencionada vía para saludar al papa León XIV, a la llegada de su visita a Perú. Fotos: Eduardo Cavero/ @photo.gec
16:40
- Ahora el avión del Santo Padre ya pasó Cañete y en breve aterrizará en el Callao. Foto: flightradar24
16:37
- Miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) resguardan atentamente ante cualquier incidencia por la llegada del papa León XIV. Fotos: Paloma del Solar / @photo.gec
16:35
- Desde varios distritos de Lima y otros rincones del Perú, hombres, mujeres y niños esperan un saludo del Sumo Pontífice . Fotos: Paloma del Solar / @photo.gec
16:34
- Familias enteras esperan al papa León XIV en la Av Garcilaso de la Vega con Av. Bolivia. Fotos: Paloma del Solar / @photo.gec
16:31
- Este es el escenario donde León XIV saludará a los peruanos y peruanas. Lo acompañará la presidenta Keiko Fujimori y altos mandos. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
16:31
- Gran expectativa de cientos de fieles católicos en la Plaza de Armas del Centro Histórico de Lima por la llegada del papa León XIV . Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
16:27
- El avión que traslada al papa León XIV en esta gira por Sudamérica está a pocos minutos de sobrevolar la Bahía de Paracas para luego aterrizar al aeropuerto de la Base Naval del Callao . Foto: flightradar24
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