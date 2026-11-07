El ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, descartó las versiones sobre un supuesto desabastecimiento de combustible en Ucayali y aseguró que el suministro necesario para los traslados y vuelos relacionados con la visita del papa León XIV, está plenamente garantizado.

En declaraciones a Canal N, el titular del MTC indicó que los trabajos de recuperación de la plataforma vial en el sector Alto Oriental, en Ucayali, están por culminar. Esto permitirá restablecer el tránsito en la carretera Federico Basadre tras remover cerca de 80 000 m³ de lodo y piedras, medida que calma la preocupación de la población.

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Plan de contingencia

Como parte del plan de contingencia implementado por el sector, los aeropuertos de Cusco y Pucallpa operarán las 24 horas los días 14 y 16 de noviembre, a fin de facilitar la reprogramación de vuelos y absorber la alta demanda de pasajeros.

Para ordenar de forma segura las actividades oficiales, se precisó que el 15 de noviembre se suspenderán temporalmente las operaciones en el aeropuerto de Cusco, de 7:00 a. m. a 3:00 p. m., y en el de Pucallpa, de 12:00 p. m. a 9:00 p. m. En tanto, las autoridades recordaron que el aeropuerto de Chiclayo mantendrá sus operaciones con total normalidad.

El papa León XIV llega al Parque París-Londres para oficiar una misa en el departamento de Paysandú, Uruguay, el 7 de noviembre de 2026. (Federico Gutiérrez / EFE) / Federico Gutiérrez

¿Desabastecimiento de combustible?

A pocos días de la llegada del papa León XIV a Pucallpa (Ucayali), el periodista Paolo Benza en sus redes sociales denunció una presunta escasez de combustible para aeronaves debido al bloqueo temporal de la carretera Federico Basadre tras la caída de huaicos.

El problema compromete las operaciones del Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo, administrado por Aeropuertos del Perú (AdP) y abastecido por la empresa Ícaro, en vísperas de la visita del Sumo Pontífice, programada para el domingo 15 de noviembre de 2026. Esto fue advertida mediante un aviso oficial NOTAM emitido por las autoridades aeronáuticas el 7 de noviembre y difundido por Benza.

El documento señala que el terminal aéreo de Pucallpa (código OACI: SPCL) no cuenta con disponibilidad de combustible Turbo Jet A1 desde las 4:50 p. m. de ese día hasta las 3:00 p. m. del 9 de noviembre.

#Urgente Pucallpa se quedó sin combustible para aviones👇🏻, porque la carretera F. Basadre está bloqueada hace días por huaycos. El Papa visita Pucallpa el domingo 15. Si no se resuelve a tiempo, no habrá cómo recargar su avión. Opera aeropuerto AdP. Abastece combustible Ícaro. https://t.co/BPBNMwcqm1 — Paolo Benza (@paolobenza) November 7, 2026

La restricción genera incertidumbre sobre la logística de la aeronave papal durante su Visita Apostólica al Perú, ya que, según detalló Benza, “Turbo Jet A1 es el combustible que usan los aviones comerciales”, justamente el tipo de aeronave que lo transporta.

En esa línea, advirtió que, de no solucionarse la escasez, “el avión del Papa podría ir cargado con combustible para ida y vuelta”, pero con menos gente en su delegación, ya que la capacidad de despegue depende del peso entre pasajeros, combustible y equipaje.

Papa León XIV en Pucallpa: cronograma de sus actividades

De acuerdo con el cronograma oficial, el Sumo Pontífice llegará el domingo 15 de noviembre a las 2:30 p. m. procedente de Cusco.

Posteriormente, sostendrá un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos indígenas y amazónicos en el Bulevar de Yarinacocha a las 3:30 p. m., oficiará una misa multitudinaria en la Villa Deportiva Regional de Ucayali (“La Videnita”) a las 4:45 p. m. y partirá con rumbo a Lima a las 7:05 p. m.

En paralelo, el Vicariato Apostólico de Pucallpa indicó que el bloqueo de la vía también retrasó el traslado de componentes para el montaje del escenario y la maloca del Bulevar de Yarinacocha.

Visita del papa León XIV: el cronograma completo y oficial de las misas y encuentros en el Perú | Foto: EFE

El coordinador de la visita papal, padre Luca Zanta, señaló que esperaban la llegada de los materiales mediante gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores y destacó el ritmo de las labores: “En un día se arma”, afirmó respecto al tiempo de instalación una vez recibido el cargamento.