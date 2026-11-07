Papa León XIV visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre. Foto: AFP
Papa León XIV visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre. Foto: AFP
Por Redacción EC

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, descartó las versiones sobre un supuesto desabastecimiento de combustible en Ucayali y aseguró que el suministro necesario para los traslados y vuelos relacionados con la visita del papa León XIV, está plenamente garantizado.

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