Luego de seis días de una intensa visita al Perú, y que tomó 12 días en total incluyendo a Uruguay y Argentina, el papa León XIV habló sobre su estado de salud tras la operación al pulmón a la que fue sometido antes de la gira. Durante la conferencia de prensa a bordo del avión que lo regresaba a Roma desde Perú y en la que el El Comercio estuvo presente, el pontífice aseguró que se encuentra “bastante bien”, aunque admitió que todavía no está “al cien por cien”.

El papa reveló cómo fue detectada la enfermedad y descartó, por ahora, firmar una carta de renuncia ante una eventual incapacidad para ejercer el pontificado. Durante las últimas dos semanas León XIV recorrió distintas regiones del Perú, presidió misas multitudinarias y protagonizó numerosos encuentros con los fieles. Hizo lo propio en Uruguay y Argentina.

Durante la rueda de prensa, en la que participó Juan Pablo León, enviado especial de este diario, León XIV respondió a las preguntas sobre la resistencia física que demostró a lo largo de su recorrido por Sudamérica.

El pontífice reconoció que la operación del pasado 13 de octubre fue “un poquito significativa”, pero explicó que pudo cumplir con sus compromisos gracias a la evaluación favorable de los médicos y al respaldo espiritual que recibió desde distintas partes del mundo. También atribuyó su capacidad para afrontar las actividades al “don que le ha dado el Señor de la resistencia”.

León XIV contó que el cáncer fue descubierto de manera inesperada durante uno de los chequeos médicos que acostumbra realizarse anualmente. Hasta ese momento no había presentado síntomas y se encontraba bien. Sin embargo, los especialistas identificaron una sombra en uno de sus pulmones y, luego de nuevos estudios y una biopsia, confirmaron la presencia de un tumor.

“Gracias a Dios, como sabéis, todo ha ido muy bien”, afirmó. Asimismo, precisó que no necesitará recibir tratamientos adicionales, aunque continuará sometiéndose a controles médicos periódicos.

Otro de los asuntos abordados fue la posibilidad de que deje por escrito una renuncia condicionada, como hicieron algunos de sus predecesores, en caso de que una enfermedad le impida continuar al frente de la Iglesia católica. Ante la consulta, el papa respondió con un tajante “no”.

“Por ahora no veo necesidad. Gracias a Dios, el derecho canónico ya tiene varios puntos que por ahora cubren este tema”, explicó.

Sin embargo, no descartó tomar esa decisión más adelante. “Estoy en las manos de Dios, como dije antes de ser elegido papa. Eventualmente lo haré, creo, pero por ahora no veo necesidad”, añadió.

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