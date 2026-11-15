Una torta de tres pisos, decorada con imágenes de la Catedral de Chiclayo y otras representaciones vinculadas con su labor pastoral, fue uno de los regalos que recibió el Papa León XIV durante la cena privada que sostuvo con los sacerdotes de la diócesis de Chiclayo, el viernes 13 de noviembre. El encuentro se realizó en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo y reunió a aproximadamente 140 religiosos que compartieron con Robert Prevost durante sus años como obispo. Detrás del obsequio estuvo un grupo de mujeres chiclayanas que dedicó más de tres meses a su elaboración y consiguió involucrar a comerciantes, vecinos y personas cercanas a la comunidad religiosa como parte de una iniciativa de los Centros Culturales Alcorce y Sauces.

La torta fue construida a detalle para el Papa León XIV.

La iniciativa nació del deseo de agradecer al ahora pontífice por el trabajo que realizó durante su permanencia en el norte del país. Diana María Celi Luna Victoria, una de sus impulsoras, contó a El Comercio que la idea inicial era encontrar un regalo que no solo recordara su paso por Chiclayo, sino que también pudiera compartir con quienes lo acompañaron durante su labor pastoral.

“Como todos los chiclayanos teníamos la enorme ilusión de regalarle algo a nuestro queridísimo Papa, que es tan nuestro, aunque es universal, pero es muy nuestro, para darle una pequeña alegría. Y retribuir de alguna manera todo esa labor pastoral que hizo acá en el Perú y especialmente en Chiclayo, donde ha dejado una huella muy grande”, comentó.

Papa León XIV montando a caballo en las montañas de Incahuasi, cerca de Chiclayo, cuando era obispo de esta ciudad | Foto: Diócesis de Chiclayo / HANDOUT

La elección de una torta respondió precisamente a esa intención. Las organizadoras buscaban que el regalo pudiera formar parte de un encuentro cercano, por lo que presentaron su propuesta al equipo encargado de coordinar la visita papal. Posteriormente, recibieron la autorización para llevarla a la cena con los sacerdotes de la diócesis. “Dijimos, ‘Bueno, que sea una torta, ¿no? Para que la comparta con otras personas, porque a él le gusta, a él le gusta compartir’”, añadió Celi.

Para las participantes, la elaboración también significó recuperar recuerdos personales de los años en los que Prevost estuvo al frente de la diócesis. Algunas mantuvieron una relación cercana con él, mientras que otras lo conocieron durante las celebraciones religiosas o encuentros realizados en la Catedral de Chiclayo.

ROBERT PREVOST MARTINEZ - OBISPO DE CHICLAYO / Estefanny Varillas Saavedra

Celi recordó particularmente la última misa de despedida del entonces obispo, antes de su partida a Roma. “En mi caso, pues recuerdo con emoción la última misa de despedida que tuvo en la catedral y pude comulgar con él y sentí su mirada de cariño que no me la voy a olvidar”, relató.

Aquel recuerdo también estuvo presente durante la organización del regalo. Según explicó, las palabras que Prevost dirigió a los fieles durante su despedida dejaron una impresión especial entre quienes participaron de aquella celebración. “Y esa emoción y esas, bueno, palabras que nos dijo tan bonitas de despedida, se notaba que le costaba irse”, añadió.

Una torta que reúne los momentos más significativos de Chiclayo

La elaboración estuvo a cargo de un equipo que buscó representar distintos momentos y lugares vinculados con la trayectoria del pontífice en Chiclayo. Mayela Carrillo y María Angélica Zambrano, participantes del proyecto, explicaron que la preparación demandó aproximadamente tres meses y medio de reuniones, coordinación y trabajo para definir tanto la estructura del postre como sus elementos decorativos.

“Mira, detrás de esta sorpresa hay una reunión de cariño, de amor, de muchas personas que queremos llegar y demostrarle a su santidad el amor tan grande que le tenemos reflejado en una dulce creación”, explicaron durante la entrevista.

La torta fue elaborada con una base de vainilla, pecanas y nueces, rellena de manjar blanco y recubierta con ganache de chocolate. Sobre esta cobertura se colocó una capa de fondant color marfil, que permitió incorporar las figuras seleccionadas por las organizadoras.

En redes sociales los usuarios resaltaron lo impresionante que fue el trabajo decorativo.

La estructura de tres pisos fue diseñada para distribuir las representaciones de distintos espacios religiosos y recuerdos de la presencia de Prevost en la ciudad. “En cada piso va a ir la representación de cada momento que su santidad ha vivido acá con nosotros en Chiclayo”, explicaron.

Entre las figuras elegidas se encuentran el Divino Niño, San Nicolás de Tolentino y la Catedral de Chiclayo. Esta última fue uno de los principales espacios donde Prevost desarrolló sus actividades como obispo y mantuvo contacto con los fieles de la diócesis.

Con mandil las pasteleras y artistas, Mayela Carrillo y María Angélica Zambrano. Detrás, Diana María Celi Luna Victoria y demás integrantes del grupo organizador de la sorpresa. Foto: Alonso Chero

La selección no fue casual. Las participantes buscaron reunir aquellos elementos que consideraban más representativos de su trayectoria y que permitieran reconocer, mediante las decoraciones, parte de la historia compartida entre el pontífice y la comunidad chiclayana.

“Fue una unión de ideas (...) tratar de recopilar por lo menos lo más relevante, lo más importante de una trayectoria tan importante”, explicaron las integrantes del equipo. En la parte superior también se incorporó una representación de León XIV junto a la catedral. La pieza, que pudo apreciarse durante la cena, llevaba la inscripción «León XIV Mensajero de la paz».

Tres meses de trabajo y aportes de la comunidad

Uno de los principales desafíos fue trasladar las ideas del equipo a figuras capaces de reproducir los detalles de los lugares y símbolos seleccionados. Para ello, las organizadoras recurrieron a la impresión 3D, una técnica que permitió elaborar las piezas a partir de diseños digitales.

“Las piezas en esta oportunidad se trabajaron con impresión 3D. Se trabaja con un filamento de plástico (...) trabajamos con un equipo que nos ayudó a plasmar en diseño la idea que previamente se había coordinado con otro equipo”, explicaron.

Sin embargo, la fabricación de las figuras fue solo una parte del proceso. Cada una tuvo que ser pintada a mano tomando como referencia las imágenes originales de los espacios y representaciones religiosas. “Luego, el siguiente proceso es pintarlo a mano. Eso sí no lo hace una máquina, eso sí se hace totalmente a mano desde cero, con toda la inspiración de las imágenes originales”, detallaron.

Así se veía el Papa León XIV viajando para predicar en los rincones olvidados del Perú. | Foto: Diócesis de Chiclayo

El trabajo no se limitó a quienes participaron directamente en la elaboración. Celis explicó que varias personas decidieron colaborar con productos y donativos para hacer posible el proyecto. Entre ellas estuvieron comerciantes de mercados locales, quienes entregaron algunos de los ingredientes necesarios para preparar el postre. “Por ejemplo, las señoras del mercado han regalado productos, huevos, harina, limones, ¿no? Y otras personas han dado donativos”, contó.

También participaron mujeres vinculadas con comedores populares que habían mantenido contacto con Prevost durante su etapa pastoral. Aunque no intervinieron directamente en la preparación, acompañaron la iniciativa mediante sus oraciones.

“Este es un trabajo que lo hemos hecho entre todas. Es un equipo y cada una ha dado sus ideas, otras han dado también algunas pautas que podían ayudar y así ha salido adelante el proyecto”, sostuvo Celis.

El reencuentro con los sacerdotes de Chiclayo

La torta formó parte de la cena privada que León XIV sostuvo el viernes 13 de noviembre con los sacerdotes de la diócesis en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo. El encuentro permitió al pontífice reencontrarse con religiosos que lo acompañaron durante su etapa como obispo de Chiclayo.

En declaraciones recogidas por el periodista Walter Sánchez Silva, de EWTN News Español, el padre Jorge Millán, quien fue párroco de la Catedral de Chiclayo durante el episcopado de Prevost, relató que el pontífice se mostró especialmente contento de compartir nuevamente con sus antiguos colaboradores.

Según el testimonio, la cena reunió a aproximadamente 140 sacerdotes y fue una actividad solicitada por el propio León XIV. Al finalizar, el Papa también expresó su deseo de fotografiarse individualmente con los asistentes, a quienes saludó y reconoció por sus nombres.

Durante el encuentro, el pontífice los animó a mantener la unidad entre las parroquias y continuar con su labor de evangelización.

"“Instead of us asking him for a photo, he said, ‘I want to take a picture with each of you.’ And one by one we went up to him, and he greeted us with great patience, affection, and a welcoming look, recognizing us by name. He didn’t lose his memory. He was very happy and content” (google trans) From yesterday's private dinner with Pope Leo ❤️ 📸Fr. Jorge Millán/EWTN Español — janeyyyy✨️🫶🏻 (@janey0406) November 14, 2026

Para las mujeres que prepararon el obsequio, la posibilidad de que la torta llegara a aquella reunión representaba el resultado de varios meses de coordinación y trabajo compartido.

“Es ver su rostro de alegría, porque estoy segura que cuando lo vea se va a emocionar muchísimo de verse él reflejado en cada uno de los momentos que ha vivido, que él vivió acá en Chiclayo”, expresó una de las participantes antes de la entrega.

Más allá de su elaboración, las organizadoras buscaban que el regalo transmitiera el agradecimiento de quienes compartieron con Robert Prevost durante sus años en Chiclayo. Una historia que decidieron reunir en tres pisos, con imágenes de los lugares que formaron parte de su vida pastoral y aportes de una comunidad que quiso participar en su regreso.