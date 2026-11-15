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Resumen

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La torta que surgió luego de tres meses de trabajo colaborativo y cariño desmedido de toda una comunidad. Foto: Alonso Chero
La torta que surgió luego de tres meses de trabajo colaborativo y cariño desmedido de toda una comunidad. Foto: Alonso Chero
Por Abby Ardiles

Una torta de tres pisos, decorada con imágenes de la Catedral de Chiclayo y otras representaciones vinculadas con su labor pastoral, fue uno de los regalos que recibió el Papa León XIV durante la cena privada que sostuvo con los sacerdotes de la diócesis de Chiclayo, el viernes 13 de noviembre. El encuentro se realizó en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo y reunió a aproximadamente 140 religiosos que compartieron con Robert Prevost durante sus años como obispo. Detrás del obsequio estuvo un grupo de mujeres chiclayanas que dedicó más de tres meses a su elaboración y consiguió involucrar a comerciantes, vecinos y personas cercanas a la comunidad religiosa como parte de una iniciativa de los Centros Culturales Alcorce y Sauces.

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