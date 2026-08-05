Papa León XIV visitará Perú | Reacciones y últimas noticias en vivo
- Diócesis de Chiclayo se pronuncia ante la visita del papa León XIV al Perú | Video: Canal N
“Es una noticia que nos emociona, nos alegra y que ciertamente nos obliga a todos los peruanos a trabajar con seriedad y con obviamente el cariño enorme que tenemos por el Santo Padre para asegurar que todo vaya bien”, dijo a RPP.
- Embajador del Perú en el Vaticano destaca visita del papa León XIV
Jorge Ponce San Román, embajador del Perú ante el Vaticano, destacó la visita del papa León XIV al país del 11 al 17 de noviembre, como parte de su gira por Sudamérica, que también incluye a Argentina y Uruguay.
GORE Lambayeque alista escenario para llegada del papa León XIV su ex Diócesis
Luego de confirmarse que el papa León XIV estará en Perú, exactamente en las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre, el Gobierno Regional de Lambayeque, alista reuniones y diversas coordinaciones de manera conjunta con al Obispado nacional, Policía Nacional del Perú (PNP), Fuerza Aérea del Perú (FAP) y el Ejército del Perú.
“Estamos en todas las iglesias de las cuatro ciudades organizando las comisiones, y, sobre todo, hay una intencionalidad muy grande de ser signo como Iglesia de lo que es la unidad, el servicio, la esperanza, la alegría. Todos están organizándose con muchas iniciativas de distintos sectores”, indicó.
- Arzobispo de Lima reacciona a la visita del papa León XIV al Perú
El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, dijo este miércoles, tras confirmarse la visita al Perú del papá León XIV del 11 al 17 de noviembre, que las autoridades eclesiásticas de Chiclayo, Lima, Cusco y Pucallpa, las ciudades que recorrerá el pontífice, organizan comisiones para afinar detalles con miras a la llegada del Santo Padre.
“Con toda la colaboración de nuestros vecinos, que cada quien cuida su cuadra, cuida su barrio, estamos seguros de que Chiclayo, la capital de la amistad, espera desde ya con los brazos abiertos a quien fuese nuestro obispo, Robert Prevost”, dijo la alcaldesa Janet Cubas, según informa RPP.
- Chiclayo espera al papa León XIV con los "brazos abiertos"
La alcaldesa provincial de Chiclayo, Janet Cubas, se mostró emocionada tras el anuncio de que el papa León XIV visitará el Perú del 11 al 17 de noviembre, en el marco de una gira por Latinoamérica que también incluye a Argentina y Uruguay.
El viaje a Latinoamérica será el sexto viaje internacional del Papa León XIV, tras sus visitas a Turquía y Líbano en noviembre de 2025; al Principado de Mónaco, en marzo; a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en abril y a España, en junio. Francia será el próximo viaje del 24 al 28 de septiembre.
El papa León XIV, nacido en Chicago (Estados Unidos) regresará así a Perú, país del que tiene la nacionalidad desde 2015 y donde vivió cerca de 20 años como misionero agustino y posteriormente como obispo de Chiclayo durante ocho años antes de ser llamado por Francisco para ocuparse del dicasterio para los obispos.
- En este viaje visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre.
El papa León XIV viajará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países, informó este miércoles el portavoz vaticano, Matteo Bruni.
Revisa en esta nota de El Comercio las últimas noticias y las principales reacciones tras confirmarse la visita del papa León XIV al Perú del 11 al 17 de noviembre próximos.
Revisa en esta nota de El Comercio las últimas noticias y las principales reacciones tras confirmarse la visita del papa León XIV al Perú del 11 al 17 de noviembre próximos.