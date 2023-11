Gremios de pequeños agricultores se movilizan en Cañete, a través de la Panamericana Sur, para pedir al gobierno de Dina Boluarte mayor presupuesto y capacitación técnica al sector agrario, el cual es golpeado por los efectos del cambio climático y el avance del Fenómeno El Niño en el país.

También solicitan la reestructuración de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la celeridad en las acciones para afrontar el Fenómeno El Niño, que, según pronósticos provocará lluvias por encima de lo normal en la costa norte, sierra norte y selva norte del Perú, al mismo tiempo que temperaturas extremas, lo cual afectará aún más la cadena de producción de alimentos.

TE PUEDE INTERESAR: Enfen: El Niño costero continuaría hasta inicios de otoño de 2024

“También soy un agricultor, he crecido en la chacra. Estamos apoyando a nuestros hermanos agricultores en una justa demanda para ser atendidos por el gobierno. Ahora estamos siendo muy golpeados, los precios están muy por abajo, el cambio climático también nos ha golpeado y no tenemos la asistencia técnica. A veces tampoco hay presupuesto, ya que el Agrobanco no llega a los pequeños productores, los beneficiarios son los que exportan, pero se han olvidado de los pequeños agricultores que son quienes más abastecen a todas las familias, no solo en Cañete sino en todo el Perú”, manifestó a América Noticias el vicegobernador regional de Lima Provincias, Nicolás Barrera.

LEE TAMBIÉN: En promedio hubo un homicidio diario en los distritos declarados en emergencia

Los manifestantes llegaron hasta la sede regional de la Dirección de Agricultura, en Cañete, de forma pacífica, mientras que un grueso contingente de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) custodiaba su avance sin que se registren medidas de represión de las fuerzas del orden ni actos violentos por parte de los integrantes de la protesta.

Agricultores de los distritos de Nuevo Imperial, Quilmaná, San Luis, Cerro Azul llegaron hasta la plaza central de Cañete a fin de hacer oír su voz de protesta y el Ejecutivo atienda sus demandas.