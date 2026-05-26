Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
- Paro agrario en Piura: PNP y manifestantes se enfrentan tras bloqueo de carretera
Según reportes de Canal N, efectivos de la PNP lograron abrir el paso para camiones de carga y algunos vehículos particulares; pero poco después, los protestantes aplicaron la violencia y lanzaron piedras contra las unidades de transporte y fuerzas del orden.
- Cientos de productores arroceros mantienen bloqueada la carretera Fernando Belaunde Terry, que une Tingo María y Aucayacu. La medida de fuerza responde a las pérdidas económicas por la caída del precio del arroz ante el ingreso masivo de importaciones. Más de 200 vehículos permanecen varados. Fuente: TVPerú Noticias.
- Gabriel Amaro, presidente de AGAP, en Canal N : " Los productores agrícolas han llegado a un punto, donde es insostenible la producción para sus cultivos, porque ha habido variables externas, que han hecho que suban los insumos como los fertilizantes y combustibles"
- ¿Qué dicen los agricultores al respecto?
Dirigentes agrarios señalaron que el precio bajó drásticamente en un 50 % respecto a campañas anteriores. Precisaron que antes el saco de arroz podía venderse entre 70 y 80 soles, sin embargo, en la actualidad alcanza entre 45 y 49 soles, y no les permite cubrir todos los costos que implica ese rubro.
- Arequipa: productores arrojan sacos de arroz y bloquean Panamericana Sur luego que Midagri no cumpliera acuerdo
Los agricultores reclaman que el masivo ingreso de arroz extranjero —como el de Uruguay, Brasil y Argentina— ha impactado fuertemente en los precios, ya que ha saturado el mercado nacional. El cereal del exterior ha provocado un excedente de 350 000 toneladas métricas correspondientes a las campañas agrícolas de los años 2025 y 2026.
Un grupo de 500 productores aproximadamente arrojó 50 sacos de arroz sobre la carretera Panamericana Sur, a la altura de la zona de Pucchun, en Camaná, Arequipa. Con esta acción bloquearon el tramo de la vía como una medida simbólica contra el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).
El paro agrario en varias regiones continúa y las protestas se tornan cada vez más radicales. La principales zonas de acceso permanecen bloqueadas, generando tensión entre manifestantes y transportistas.
Continúa bloqueo de productores arroceros en carretera Fernando Belaúnde Terry en San Martín. Fuente Canal N.
Agricultores de arroz en protesta lanzan piedras a vehículos en la vía que conecta Piura y Chiclayo. VIDEO: Canal N
#EnVivo— Canal N (@canalN_) May 26, 2026
Agricultores de arroz en protesta lanzan piedras a vehículos en la vía que conecta Piura y Chiclayo
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En la región de Piura, decenas de agricultores bloquearon el denominado “trébol Catacaos”, punto estratégico que conecta las ciudades de Piura, Catacaos y Chiclayo. informó Canal N.
Los dirigentes advirtieron que las medidas de fuerza podrían intensificarse si no existe una respuesta inmediata del Gobierno central y extenderse a un paro indefinido a nivel nacional.
La protesta incluye marchas, suspensión de tránsito y cierre de mercados, mientras gremios advierten que la crisis podría llevar a la quiebra a miles de agricultores.
Imagen de otro punto de bloqueo en la vía Chusis, Sechura, Piura Crédito: Junta Transitoria CSSMS
Los manifestantes aseguran que los bajos precios del arroz, el incremento de los costos de producción y las importaciones extranjeras están dejando al borde de la quiebra a cientos de agricultores.
Un nuevo paro agrario se registra cinco provincias del país, en dónde los productores arroceros exigen medidas urgentes frente a la crisis que golpea al sector.
Un nuevo paro agrario se registra cinco provincias del país, en dónde los productores arroceros exigen medidas urgentes frente a la crisis que golpea al sector.