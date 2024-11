Las protestas por parte de los mineros artesanales en diversas partes del país continúan. Estas iniciaron en la quincena de noviembre y parecen no dar tregua. Su principal pedido es que desde el Gobierno y el Congreso se decida la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el cual vence el próximo 31 de diciembre. De no concretarse, sostienen que más de 500 mil mineros quedarán fuera del marco de la formalización.

Como parte de las manifestaciones, los mineros artesanales han procedido a bloquear varia vías a lo largo del territorio nacional, sobre todo en el sur, en regiones como Arequipa, Cusco e Ica, y en el norte, principalmente en La Libertad. Esta situación viene originando que varios vehículos se queden varados en las carreteras y cientos de personas se vean afectadas al no poder llegar a su destino.

Cabe mencionar que un segundo pedido de los mineros es la destitución del titular del Ministerio de Energía y Minas, Rómulo Mucho, al considerar que no viene realizando una gestión eficiente respecto al avance del Reinfo, así como la demora de su cartera en presentar la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Mape).

No hay transporte en Cusco y Arequipa

Decenas de mineros artesanales e informales mantienen el bloqueo de vías en varias regiones del sur, principalmente la Panamericana Sur, en Nazca, Ayacucho, Arequipa e Ica. Esta situación ha provocado que las empresas de transporte interprovincial, ubicadas en el Centro de Lima y La Victoria, suspendan la venta de pasajes hacia Arequipa y Cusco.

Asimismo, en el terminal de buses de Arequipa no se pueden comprar boletos para viajar a Lima, pues está restringido. Sin embargo, algunas empresas que siguen trabajando a pesar del bloqueo, han reducido sus actividades a una sola salida.

Varios vehículos se encuentran varados en las carreteras y cientos de personas se vean afectadas al no poder llegar a su destino. (Foto: Difusión)

Además, se conoció que solo algunas unidades están partiendo desde Lima hacia Ica, pero llegan hasta la altura de Chincha. En se sentido, las personas que buscan llegar a Arequipa optan por viajar hacia Ica para luego seguir su trayecto en taxi.

De acuerdo con la Policía de Carreteras, son tres puntos de bloqueo en Arequipa: Atico (Caravelí), Ocoña (Camaná), Chala y Yauca (Caravelí). La situación se torna preocupante porque solo se está dando el paso por algunas horas a manera de tregua, sin embargo, hay una gran cantidad de buses interprovinciales y transporte de carga varados a un lado de la vía.

En tanto, cerca de 2 mil mineros artesanales vienen bloqueando por sexto día consecutivo la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 450, en Nazca. Han recalcado que van a seguir protestando y buscan que más gente, como los comerciantes y otros grupos de la economía local, se sumen a la medida.

Vale decir que en Ayacucho también se registran bloqueos por parte de mineros artesnales, en las zonas de San Juan y Lucanas.

¿Qué ocurre en Pataz?

Los bloqueos en la sierra liberteña siguen luego de que mineros artesanales de la zona se plegaran a las protestas varios días atrás. Los accesos del puente Chagual, en Pataz, y Shorey, en Santiago de Chuco, permanecen cerrados. Esto ha sido confirmado por el Centro de Operaciones de Emergencia La Libertad, el cual resaltó que los mineros han cerrado el único acceso a Pataz: Chagualito.

En tanto, los manifestantes se han comprometido a dar paso a la circulación de los vehículos cada tres o cuatro horas. Esta situación se repite en algunos otros puntos de la Panamericana Norte, en La Libertad.

Mineros han bloqueado tramos de la carretera Panamericana Sur y la Panamericana Norte. (Foto: Difusión)

Por su parte, el alcalde de Pataz, Aldo Mariños, ratificó esta información. Señaló que continúa el bloqueo actual en el puente de Chagual y todo el trayecto que une Chagual hasta Trujillo, por Huamachuco. Agregó que los mineros están haciendo treguas cada cierto tiempo para que las personas viajen al interior de La Libertad.

“El Estado tiene que preguntarse en qué está fallando para que esta gente aun no pueda formalizarse. Hay mucha burocracia. Para que pase un documento de una oficina a otra en la misma situación se necesita meses, por no decir años”, indicó.

Mariños precisó que en Pataz hay inscritos un promedio de 3 mil mineros artesanales, pero que son muchas mas personas las que viven de esta actividad minera. “Hablamos de transporte, los restaurantes, hoteles”, dijo.

Mineros permanecen afuera del Congreso

Hoy se cumplen 9 días desde que cientos de mineros artesanales permanecen en la avenida Abancay, al frente del Congreso de la República, para exigir una nueva ampliación del Reinfo. Desde el lunes 18 de noviembre, han llegado mineros de distintas partes del Perú y han levantado su carpa a fin de pernoctar en el sitio a manera de guardia hasta que se apruebe lo solicitado.

Aducen que si esto no ocurre, unas 500 mil personas se quedarían sin trabajo. “Si se cierra el Reinfo, en todo caso, que no haya minería para nadie, porque no podremos trabajar”, manifestó Máximo Franco Bécquer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin), asociación convocante de la manifestación.

Hoy se cumplen 9 días cientos de mineros artesanales permanecen en la avenida Abancay, al frente del Congreso de la República, para exigir una nueva ampliación del Reinfo. (Foto: Confemin)

Según el dirigente, son más de 20 mil personas las que se encuentran ahora mismo frente al Congreso. Muchos de ellos vienen desde Huánuco, La Libertad, Cusco, Apurímac, Puno y otras zonas del país.

“Nosotros hemos venido a lograr el proceso de ampliación del Reinfo. Las autoridades no pueden discriminar a los empresarios. Nosotros somos mineros pequeños, pero somos empresarios y nos deberían tratar igual que los grandes. No somos ilegales, ni mucho menos. Somos legales”, expresó.

Franco Bécquer admitió que hay personas que hacen mal uso de este registro, pero que es deber del Estado identificarlas y sancionarlas. Por ello, sostuvo que es necesario un censo de la minería artesanal para identificar quien es minero, quien no y quien utiliza el Reinfo para malos propósitos. “No vamos a tapar el sol con un dedo, porque eso es así. Para eso está la ley, para sancionar a los responsables”, comentó.

Moción de censura contra ministro

Congresistas de diez bancadas, además de varios de los no agrupados, presentaron el pasado 22 de noviembre, una moción de censura contra el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. Se le acusa de “falta de interés y/o idoneidad” para solucionar la problemática de los pequeños mineros y mineros artesanales en el Perú y por no “haber satisfecho” su intervención ante el Pleno el último viernes.

En el documento se alega una “gestión ineficiente” de Mucho respecto al Reinfo. “No obstante, a poco más de 1 mes del vencimiento del plazo establecido para este proceso, más de 500.000 mineros continúan fuera del marco de la formalización, situación que genera incertidumbre y un descontento generalizado en el sector. Este escenario refleja la ausencia de un liderazgo efectivo desde el Ministerio de Energía y Minas y la falta de acciones concretas para garantizar la sostenibilidad de este proceso”, se lee.

Señalan que uno de los principales problemas radica en la carencia de un plan estratégico integral para abordar las barreras que enfrentan los pequeños mineros y mineros artesanales. Asimismo, refieren que entre las deficiencias más relevantes, se encuentra la excesiva burocracia en los procedimientos administrativos, la insuficiente capacidad técnica de las oficinas descentralizadas del Minem y la falta de profesionales.

Cuestionan que pese a que han transcurrido más de 35 meses desde la publicación de la Ley 31388, el Minem incumplió con el mandato de aprobar la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), pese a que se le había otorgado un plazo de 180 días. Detallan que si bien recién el pasado 21 de noviembre, el Ejecutivo presentó el proyecto de Ley MAPE, dicho documento no incluye medidas concretas para la ampliación del plazo del Reinfo, a pesar de que esta ha sido una de las principales demandas del sector.