En el segundo día del paro indefinido llevado a cabo por transportistas de carga pesada, distintas vías del país permanecieron ayer bloqueadas, y cientos de vehículos, varados. Al cierre de esta nota, la medida era acatada en nueve regiones: Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Piura y Puno. Los transportistas piden la intervención del Gobierno Central ante el alza del precio del combustible.

Como consecuencia del paro, se ha podido observar el aumento del costo de algunos insumos en los centros de abastos de la capital.

Jaime Gallegos, gerente general de la Empresa Municipal de Mercados S.A. (Emmsa), dijo a El Comercio que por el momento no hay desabastecimiento en el Gran Mercado Mayorista de Lima, por lo que los comerciantes no deberían caer en la especulación de precios.

“Los precios no han sufrido una variación. La gran mayoría de nuestros comerciantes se aprovisionan y llenan sus almacenes. Por eso aún no se siente el impacto del paro. Exhorto a los centros de abastos locales a ser justos y no especular con los precios”, indicó.

Sin embargo, advirtió que ayer se registró un descenso en la cantidad de productos que ingresan a diario al mercado mayorista. Alrededor de tres mil toneladas menos. “Cada día ingresa un promedio de 7 mil toneladas. Recién ayer se disminuyó a casi 4 mil toneladas. Pero, con este stock es más que suficiente para abastecer al mercado”, detalló.

En tanto, de continuar los transportistas con la medida de fuerza, Gallegos calculó que entre tres a cuatro días, es decir el próximo fin de semana, sí se podría notar de forma evidente una variación en los precios de los productos, principalmente en los que vienen del centro del país, como la papa. “Esperemos que, para el fin de semana, el Gobierno y los manifestantes puedan llegar a un acuerdo y se levante el paro. Los mayores perjudicados son los productores. Mucha de la mercadería varada es perecible”, señaló.

Afectaciones

La Policía Nacional informó que logró intervenir a un conductor momentos después de que atropellara a una persona, en el distrito de Pilcomayo (Huancayo, Junín). Al parecer, habría tratado de evitar que un grupo de manifestantes pincharan las llantas de su vehículo. El herido fue trasladado a un hospital.

La Defensoría del Pueblo informó que tras coordinar con la policía y las autoridades de salud se trasladó a tres personas que requerían hemodiálisis urgente y se habían quedado varadas en las vías bloqueadas.

Se suman al paro

La Unión de Gremios de Transportes Multimodal anunciaron que paralizarán sus labores los días 4 y 5 de abril. Su representante, Giovanni Diez, explicó a este Diario que además del alza del costo del petróleo y sus derivados, su pliego de reclamos comprende la eliminación de la competencia desleal de transportistas extranjeros, que se revisen los contratos de concesión de vías y peajes, la reestructuración total de la Sutrán y ATU, entre otros.