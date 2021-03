Conforme a los criterios de Saber más

Hoy las principales carreteras y avenidas del país continúan, por cuarto día consecutivo, bloqueadas por el paro nacional indefinido que han acatado los transportistas de carga pesada. Esto en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 que atraviesa el Perú. Pero los reclamos de este gremio no son de ahora, sino que viene de años atrás en las que no se ha llegado a un consenso por ambas partes: transportistas y Ejecutivo.

Sin ir muy lejos, en febrero del 2019 miles de transportistas de carga pesada acataron una huelga nacional por seis días. Esto se llevó a cabo desde el 18 al 23 de dicho mes.

Ellos exigían la reducción de los precios de combustible, el costo de los peajes, la eliminación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado al diésel, la revisión de los controles de velocidad que se hacen a través de GPS a las unidades de carga, entre otros puntos, que hoy los ha llevado volver a salir a las calles.

Por ese entonces, el paro fue acatado en Lima, Callao, Áncash, La Libertad, Piura, Tumbes, Cajamarca, Arequipa y otras regiones del país. La Carretera Central y la Panamericana Norte-Sur fueron bloqueadas por los manifestantes.

Paro nacional de transportistas de carga pesada en febrero del 2019.

Por ejemplo, en la provincia del Santa y Casma bloquearon por más de una hora la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Nuevo Chimbote, en Áncash. Los conductores estacionaros sus vehículos en las vías e, incluso, quemaros llantas.

En Arequipa la situación se repetía, los transportistas estacionaros sus camiones en los márgenes de las carreteras como medida de protesta, lo cual no permitía el ingreso ni salida de los vehículos. La fila de carros varados comenzaba en el kilómetro 14 y llega hasta el 52 de la Panamericana Sur.

Incluso, una ambulancia que trasladaba a un anciano a la ciudad de Arequipa tuvo que recurrir al apoyo de la Policía Nacional para poder pasar. Los pasajeros de algunos vehículos se vieron obligados a continuar su viaje a pie.

Recién el 23 de febrero, tras varios días de protesta, el gremio de transportista llegó a un acuerdo con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y decidieron levantar el paro nacional.

En ese entonces, el titular del MTC era Edmer Trujillo, quien se comprometió a ampliar el periódico educativo para la obligación de contar con GPS, suspender por cinco meses el cobro del peaje de Yauca, en la provincia de Caravalí, región Arequipa. Además de rebajar de S/ 0.59 por galón de diésel en planta a cargo de Petroperú y a convocar reuniones para concertar la implementación de un sistema de control electrónico de velocidad.

▶️ El ministro @EdmerTrujilloM da detalles del acuerdo alcanzado con el gremio de transportistas de carga pesada, que levantó el paro que se realizaba en distintas regiones del país. pic.twitter.com/IxC85qjblM — MTC Perú (@MTC_GobPeru) February 24, 2019

En la mesa de diálogo participaron el exministro Edmer Trujillo; el exministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes; el exgerente general de Petroperú, Esteban Bertarelli, y representantes de Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

También asistieron 26 dirigentes de los gremios de transportistas de la Unión Nacional de Transportistas (UNT), la Unión de Conductores del Callao (UCC), la Asociación Nacional de Transportistas Terrestres (Anatec) y el Gremio Nacional de Transportistas y Conductores (GNTC), así como los representantes de Arequipa, Tacna, Chimbote, Lambayeque, Piura y Pisco.

Transportistas y funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se reunieron para dar solución al paro nacional del 2019. (Foto: MTC)

Sin embargo, pese a que ya se había llegado a un consenso por ambas partes, la solución para el gremio de transportista parecía no concretarse.

“En aquella vez, hubo un compromiso por parte del Ejecutivo en solucionar 7 puntos de los 13 que nosotros planteamos. Ingresamos a la mesa de trabajo, pero la verdad es que finalmente hasta la fecha no se resolvió ningún tema”, dice a El Comercio el presidente del Gremio de Transportes y Logística (GTL), Geovani Diez.

Paro por ‘pico y placa’

Ocho meses después, en octubre del 2019, los transportistas de carga pesada volvieron a anunciar un paro nacional de 24 horas en rechazo al plan de ‘pico y placa’ que implementó la Municipalidad de Lima desde el 10 de setiembre de ese año.

Dicho plan consistía en la restricción de la circulación de los camiones según el número de matrícula, desde las 6:30 a.m. a las 10 a.m. La medida se aplicaba en la Panamericana Sur, en el tramo que va desde Mateo Pumacahua, en Villa El Salvador, hasta El Derby, en Santiago de Surco. Los camiones cuyas matrículas acaben en número par no podían transitar por esa vía los lunes, miércoles y viernes, mientras que los de número impar, la restricción era los martes, jueves y sábados.

Dentro de sus reclamos, también estaba el incumplimiento a los 7 puntos que se acordó anteriormente con el MTC el 23 de febrero del 2019. Asimismo, la protesta era contra los peajes de Rutas de Lima y Lamsac.

No obstante, el anuncio del paro nacional no pasó más allá de un comunicado. Pues el gremio de transportista llegó a un acuerdo con la comuna limeña y decidieron no acatar la huelga. Dentro de las soluciones viables a que concluyeron, fue que los camiones transiten por el carril izquierdo de la Panamericana Sur, la circulación por etapa y macrozonas, así como el ajuste en el horario del tránsito de los vehículos, entre otros.

“En esa oportunidad se llegó a dialogar con la Municipalidad de Lima y llegamos a un acuerdo, por eso suspendimos la medida del paro nacional”, recuerda Geovani Diez.

Paros suspendidos

Llegó el 2020 y en ese año el gremio de transportistas volvió a anunciar otro paro a nivel nacional en al menos 3 oportunidades. Estos fueron en el mes de febrero, mayo, noviembre.

Debido a que el coronavirus ya había llegado al Perú y que el gobierno anunció, el 15 de marzo de ese año, el inicio de la cuarentena para evitar el contagio del COVID-19, se decidió suspender la huelga nacional que se había anunciado por esos meses.

“Con la llegada de la pandemia teníamos que solidarizarnos como peruanos. Yo personalmente salí con un mensaje en la que anuncié que el transporte de carga no iba a parar ya que teníamos que garantizar el abastecimiento de los insumos de alimentos en el país”, cuenta Diez.

Pese a la pandemia, el representante de los transportistas sostiene que el problema para su gremio se agravaba cada vez más. Los peajes —según cuenta— no dejaban de cobrar y subían el precio cada tres meses, pese a la crisis económica.

A raíz de ello, en noviembre del 2020 se reunieron con el Gobierno y se coordinó la prórroga de la licencia de conducir y de las tarjetas de circulación vehicular.

Año 2021

El 18 de enero del 2021, se advirtió de otro paro nacional de transportistas, pero igual que a los anteriores, quedó sin efecto. Pero, fue el 11 de marzo de este año en que el Gremio Nacional de Transportistas y Conductores (GNTC) del Perú anunció, a través de un comunicado, un paro nacional indefinido del transporte de carga a partir del lunes 15.

Gremio Nacional de Transportistas y Conductores (GNTC) del Perú anunció el paro nacional para el 15 de marzo.

El GNTC indicó que la decisión se tomó “luego de haber agotado todas las vías administrativas y de diálogo con el Gobierno por más de dos años sin obtener resultados”.

En el comunicado planteaban 12 puntos de reclamos. Entre ellos, la eliminación del ISC aplicado al diésel, reducir el costo de los peajes, que se elimine el cobro que se realiza al eje retráctil de los camiones, y mejorar la infraestructura de la Carretera Central y la Panamericana Norte-Sur, así como ser considerados en la primera línea de vacunación contra el COVID.19.

“Hacemos la invitación a todos los compañeros transportistas del Perú a sumarse a esta paralización indefinida que nos afecta a todos, hasta lograr se resuelva nuestro petitorio”, concluye el comunicado. Y efectivamente, así fue.

Primer día de paro (15 de marzo)

Desde tempranas horas de la mañana del lunes 15 de marzo los transportistas de carga pesada empezaron a acatar el paro nacional en Lima y diferentes puntos del interior del país. Con pancartas, vehículos pintados y gigantografías los ciudadanos empezaron a alzar su voz de protesta y se dio inició a lo que ya se había advertido.

En Ica, los kilómetros 440 y 456 de la Panamericana Sur, en Nasca, fueron bloqueados por los manifestantes. Ante ello, un contingente policial llegó hasta el lugar para liberar la zona y poner orden.

En paralelo, en Áncash cerca de 30 vehículos quedaron varados luego de que los protestantes reventaran las llantas de las unidades que circulaban por el kilómetro 370 de la Panamericana Norte, en Casma.

En la región Junín, los camioneros tomaron distintos tramos en las provincias de Chanchamayo, Satipo, Tarma, La Oroya y Jauja. Similar situación se vivió al norte del país, en Tumbes y algunas zonas de Trujillo. En ese último, los transportistas de carga salieron a las calles a protestar de manera pacífica sin bloqueo de las vías.

Por la tarde, el MTC publicó un comunicado en la que reiteraba la apuesta por el diálogo para solucionar las demandas de los transportistas.

“Desde el MTC reafirmamos nuestro compromiso por el diálogo y el logro de consensos, tal como lo hemos venido demostrando en los últimos años. Exhortamos a los gremios de transportes a optar por los canales de diálogo y evitar medidas de fuerza”, decía el comunicado.

Segundo día de paro (16 de marzo)

En el segundo día de paro la situación se fue agravando. Hasta ese entonces ya eran 14 regiones del Perú que se vieron afectadas por la huelga nacional. Las principales carreteras fueron bloqueadas por los manifestantes lo cual no permitió la movilización en distintos puntos de estas regiones.

En Cusco se registró 16 puntos de bloqueo, mientras que en Puno eran 7 y en Amazonas 6. Le seguía Apurímac (4), Áncash (4), Tumbes (3), Junín (3), Cajamarca (2) y Ucayali (1). En Lima, Lambayeque, Ica y Arequipa el paso para los vehículos de carga estaba bloqueado.

Protesta en la Región Puno. (Foto: cortesía Radio Onda Azul)

Largas colas de camiones estacionados en la carretera de Apurímac(Foto: Carlos Peña)

Durante la manifestación, se registraron actos de violencia y vandalismo. En la Carretera Central, a la altura de Santa Clara, se bloquearon las pistas con llantas quemadas, palos y piedras. A los vehículos que no se sumaban al paro, les reventaban la llanta por lo que se quedaban varados.

Más violento fue en Piura, a la altura del distrito Veintiséis de Octubre, donde un bus de pasajeros bus incendiado por una turba. Hasta el lugar llegaron los bomberos para apagar el incendio.

Vándalos incendiaron un bus de pasajeros en Piura. No se registraron heridos. (Foto: PNP)

Mientras esto ocurría en las calles, el MTC y los representantes de la Unión Nacional de Transportistas (UNT), liderada por su presidente Javier Marchese Quiros, se reunieron para intentar llegar a un acuerdo que ponga fin al paro nacional.

También participaron de la reunión los viceministros de Transporte, Economía, Hidrocarburos y Gobernanza y Ordenamiento Territorial de la PCM, así como el gerente comercial de Petro-Perú. Sin embargo, al término de la reunión, no se llegó a ningún acuerdo entre el Ejecutivo y los transportistas.

Tercer día de protesta (17 de marzo)

La toma de las vías de comunicación, que continúo en al menos 51 puntos de 14 regiones, ocasionó una gran preocupación para los pacientes con coronavirus que se encontraban internados en los distintos hospitales.

LEE TAMBIÉN: Conoce las vías bloqueadas y restringidas en Lima y provincias

En la mañana del miércoles 17 de marzo, los vehículos que transportaban 40 toneladas de oxígeno, que equivalían a 2.992 balones de 10 m3, no podían circular debido al bloqueo de carretera a la altura de la región Tacna.

De acuerdo con el director ejecutivo del Proyecto Legado Juegos Panamericanos, Alberto Valenzuela, el oxígeno estaba destinado al Centro de Atención Temporal Lolo Fernández de Cañete y los hospitales Hipólito Unanue, Cayetano Heredia y Sergio Bernales de Lima.

La situación generó una respuesta inmediata del presidente de la República Francisco Sagasti. El mandatario exhortó a los transportistas interprovinciales a dejar pasar a los camiones con oxígeno medicinal y suministros para los hospitales.

“Pedimos comprensión, solidaridad. Por nuestra parte haremos todo lo posible por aliviar su situación [de los transportistas]”, dijo en una entrevista con una radio de Tacna.

A la par, la empresa Linde Perú, que produce y distribuye gases medicinales e industriales en Perú, informó que se estaba realizando gestiones con el Gobierno para que se garantice el desplazamiento de su flota de transporte de oxígeno medicinal por el territorio nacional frente a los bloqueos de carreteras por protestas de transportistas de carga pesada.

“Esta situación pone en riesgo el abastecimiento oportuno de oxígeno medicinal en el marco de la segunda ola de COVID-19. En el primer día de protestas, se registraron problemas para transitar por zonas de Lima (Barranca), Áncash (Casma), Junín, Huánuco, Ayacucho, Ica y Arequipa”, se leía en el comunicado.

Otras de las autoridades del gobierno que se sumó al pedido de liberar las vías fue la primera ministra Violeta Bermúdez. En medio de la habitual conferencia de prensa de los miércoles, la premier dijo: “Entendemos la preocupación por el precio del petróleo y hemos propuesto medidas realistas que podemos atender en este contexto actual de crisis y pandemia. Ojalá que antes de terminar el día podamos tener buenas noticias”.

Por su parte, el vicepresidente del Gremio Nacional de Transportistas y Conductores (GNTC) del Perú, Iván Valencia Velarde, informó que todos los grupos de transportistas tenían la indicación de dejar pasar a las ambulancias, vehículos que trasladan oxígeno, autos particulares y peatones.

“Hemos hablado con los dirigentes gremiales a nivel nacional para que pase el oxígeno y las ambulancias. Agradezco a todos los que se han sumado a este paro, pero les invoco que como se dijo tenemos que dejar pasar un corredor para las ambulancias, el oxígeno, autos particulares y peatones”, declaró a RPP.

En el tercer día de paro y tras más de 10 horas de diálogo entre las autoridades del Estado y el gremio de transportistas, tampoco se llegó a ningún consenso para poner fin a la huelga. Este jueves el jefe de estado aseguró que hoy deberá resolverse el paro de transportistas de carga “de una u otra fomar”.

“Ya hemos venido dialogando de una manera abierta, transparente, franca. El diálogo es el mejor instrumento, pero todo tiene su límite. Ya se ha hecho una propuesta con toda claridad. Hoy debe resolverse este tema de una forma u otra”, indicó Sagasti desde Loreto.

Las rostros del paro nacional

Desde el último lunes, Lima y distintas regiones del interior del país amanecen con las carreteras bloqueadas, llantas quemadas, largas colas de vehículos varados y peatones sin poder llegar a sus destinos. La razón de ello: un paro nacional indefinido de transportistas de carga pesada.

Detrás de ellos, están los principales dirigentes de los gremios que hoy coordinan con el Ejecutivo para llegar a un consenso y ponerle fin a la huelga que se realiza en medio de una crisis sanitaria por el coronavirus.

Entre ellos está Iván Valencia Velarde, quien es el vicepresidente del Gremio Nacional de Transportistas y Conductores (GNTC) del Perú. Él ha estado presente en la mesa de diálogo que se ha llevado a cabo con el ministro de Transporte y Comunicaciones (MTC), Eduardo González; así como los viceministros de Transportes, Economía, Hidrocarburos, y Gobernanza y Ordenamiento Territorial. También estuvo presente el gerente comercial de la empresa Petro-Perú.

En el primer día que inició el paro nacional, el lunes 15 de marzo, Valencia advirtió: “No tenemos necesidad de bloquear las carreteras, solo con parar las operaciones la ciudad se va a quedar desabastecida. Lastimosamente a eso nos ha llevado el presidente [Francisco] Sagasti. Esto será un paro nacional indefinido”.

Otro de los que resalta es Javier Marchese Quiros, presidente de la Unión Nacional de Transportistas (UNT), quien dijo en RPP: “El paro podría prolongarse hasta por 10 días por la intransigencia del MTC”.

También figura Geovani Diez Villegas, presidente del Gremio de Transportes y Logística (GTL), quien indicó a este Diario que desde hace más de dos años se viene concretando mesas de diálogos con el Ejecutivo, sin embargo, hasta el momento no se ha cumplido con los puntos que solicitan. Dijo, además, que hoy están realizando una contrapropuesta con los puntos que solicitarán para que sea entregado al Ejecutivo y buscar una solución final a esta crisis social.

De izquierda a derecha: Iván Valencia Velarde, Javier Marchese Quiros y Geovani Diez Villegas. (FOTO: RENIEC)

Al cierre de esta nota, el ministro del Interior, José Elice, exhortó a los transportistas a liberar las carreteras porque a partir de ahora serán detenidos por la Policía.

“Les pedimos que retiren inmediatamente las unidades de transporte que están obstruyendo las vías, porque van a ser movilizadas. Los propietarios de estos transportes van a ser, si están presentes, detenidos, o quienes están a cargo de estos transportes, o en su momento denunciados”, anunció Elice.

Asimismo, agregó: “La PNP ha estado organizada y hemos venido analizando la situación y procederán en las próximas dos horas a intervenir a cualquier persona que obstruya el paso o circulación de vehículos por las vías nacionales”.

Efectivamente, cerca de las 4:30 p.m. la Policía empezó a dispersar a los manifestantes que se encontraban en el kilómetro 14 de la Carretera Central para liberar la vía. Los agentes tuvieron que lanzar bombas lacrimógenas y procedió con las detenciones.

Aperturan la Carretera Central a la altura del kilómetro 14. La policía dispersó a los protestantes. (Foto: Hugo Curotto / @photo.gec)

Policía Nacional procede con las detenciones. (Foto: Hugo Curotto / @photo.gec)

Agentes policiales liberan las vías que fueron bloqueadas por los transportistas. (Foto: Hugo Curotto / @photo.gec)

VIDEO RECOMENDADO

Transportistas anuncian paro nacional indefinido