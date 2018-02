Paro de Essalud: aumento para médicos es "imposible"

El 21% de los médicos de Essalud, en el ámbito nacional, acató ayer el paro de 48 horas, según el presidente ejecutivo de esa institución, Gabriel del Castillo. Dijo también que, a diferencia de otras regiones, la medida de protesta se sintió con mayor fuerza en Lima.



Desde temprano, El Comercio recorrió las instalaciones del hospital Edgardo Rebagliati, donde los pacientes se quejaron por la falta de atención médica en algunos consultorios como Neumología, pese a que tenían citas programadas con hasta tres meses de anticipación.



“No sabíamos que había paro. He venido a las 6 de la mañana para que me digan que debo volver a sacar otra cita, que seguramente me la darán para dentro de dos meses”, reclamó un asegurado de 75 años.



El secretario general del sindicato de médicos, César Portella, encabezó una protesta fuera de ese hospital, ubicado en el distrito de Jesús María. El principal reclamo es el aumento de sus salarios en 25%.



Al respecto, el ministro de Trabajo, Javier Barreda, sostuvo que la demanda de los médicos es muy elevada e imposible de cumplir. “Ese aumento generaría más o menos S/300 millones de gasto más para el seguro. La situación de Essalud no está para solventar esa reivindicación legítima, pero imposible por ahora”, declaró.



Gabriel Del Castillo precisó que Essalud esperar cobrar unos S/3 mil millones en deudas con entidades públicas y privadas. “La mayoría son privados y la minoría son públicos, entre los cuales están gobiernos locales y regionales”, precisó.



También agregó que se ha propuesto aumentar en casi 13% los sueldos de los médicos con más experiencia, pero dijo que ellos rechazaron ese ofrecimiento. Sin embargo, al cierre de esta nota, el secretario general del sindicato sostenía una reunión con los directivos de Essalud para llegar a un acuerdo y así evitar una huelga indefinida.



En Arequipa, Julio Garaycochea, presidente del cuerpo médico del hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo, anunció que hoy tampoco atenderán los consultorios externos ni la sala de operaciones. Con esta medida se dejarán de atender 30 cirugías y mil citas por día.



“Hay un déficit de 200 camas y 900 profesionales entre médicos, enfermeras y técnicos. Estamos pidiendo mejores condiciones de trabajo para atender. No queremos pacientes que sufran ni que mendiguen citas adicionales en los consultorios”, explicó.