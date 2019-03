Pasco: declaran reo contumaz a ex gobernador regional Kléver Meléndez La ex autoridad no asistió al inicio de su juicio oral por el presunto delito contra la administración pública. Se dispuso la misma medida para Ángel Gutarra Vacas, inspector de obras durante su gestión

La ex autoridad no asistió al inicio de su juicio oral que se le sigue por el presunto delito contra la administración pública. (Foto: archivo)