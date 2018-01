Sismo de 5,3 grados se registró esta noche en Pasco

Un sismo de 5,3 grados de magnitud en la escala de Richter se registró esta noche (7:53 p.m.) en la región Pasco, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El remezón se sintió también en distintos sectores de la provincia de Chanchamayo, en la región Junín.



El epicentro del movimiento fue localizado a 28 kilómetros al sureste del distrito de Puerto Bermudez, en la provincia de Oxapampa, y tuvo una profundidad de 120 kilómetros. Hasta el momento, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) no ha reportado daños materiales ni personales a partir del sismo.



Se trata del quinto temblor que se ha registrado durante el día. El primer movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 5 grados y ocurrió a la 1:40 a.m. a 35 k.m. al suroeste del distrito de Yauca, en Arequipa. Tuvo una profundidad de 49 kilómetros y alcanzó una intensidad nivel III en esta zona.



Casi media hora después, a las 2:18 a.m. un sismo de 3.9 grados se registró al 17 k.m. al norte de la ciudad de Ilo, en Moquegua. El movimiento tuvo una profundidad de 17 kilómetros.



Diez minutos después un nuevo temblor de 4,9 grados de magnitud remeció la localidad de Pastaza, en Loreto. Tuvo una profundidad de 123 kilómetros.



El último temblor fue reportado a las 2:53 a.m. a 11 kilómetros al sureste de la localidad de Víctor, también en Arequipa. Tuvo una magnitud de 3,4 grados y una profundidad de 12 kilómetros.