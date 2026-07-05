Un sismo de magnitud 3.4 fue registrado la mañana de este domingo 5 de julio en la región Pasco, de acuerdo con el reporte oficial del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento sísmico ocurrió a las 09:55 (hora local) y alcanzó una profundidad de 16 kilómetros.

Según el reporte del IGP, el epicentro se localizó 23 kilómetros al norte de Huancabamba, en la provincia de Oxapampa, región Pasco.

Sismo de magnitud 3.7 se registró frente a la costa de Ica, informó el IGP. (Foto: Andina)

El organismo indicó además que el movimiento telúrico presentó una intensidad de II-III en la escala de Mercalli para la zona de Huancabamba, por lo que pudo ser percibido de manera leve por parte de la población.

De acuerdo con el reporte sísmico, las coordenadas del evento fueron latitud -10.27 y longitud -75.66. Hasta el momento, no se han reportado daños personales ni materiales relacionados con este movimiento.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0417

Fecha y Hora Local: 05/07/2026,09:55:23

Magnitud: 3.4

Profundidad: 16 km

Latitud: -10.27

Longitud: -75.66

Intensidad: II-III Huancabamba

Referencia: 23 km al NO de Huancabamba, Oxapampa - Pascohttps://t.co/t34HuKgxj6 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 5, 2026

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

El Perú es parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por una alta actividad sísmica que expone al país a movimientos telúricos de distintas magnitudes. Ante esto, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda las siguientes medidas preventivas organizadas en tres etapas;

Antes del sismo

Identificar y asegurar aquellos elementos decorativos fijados en paredes o techos que puedan desprenderse y causar lesiones, tales como cuadros, espejos y lámparas.

Participar de manera activa en los simulacros organizados por el Estado con el objetivo de reconocer con precisión las rutas de salida y las zonas de seguridad interna y externa.

Armar una mochila de emergencia básica que incluya agua embotellada, alimentos no perecibles, prendas de abrigo, linterna, radio a pilas, silbato y un botiquín de primeros auxilios. Este equipaje debe estar al alcance y de fácil acceso a la salida.

Durante el sismo

Mantener la calma para facilitar el desplazamiento ordenado y asistir a las personas que requieran apoyo.

Evitar el uso de ascensores en edificios multifamiliares u oficinas bajo cualquier circunstancia.

Alejarse de los componentes de vidrio o ventanas y ubicarse en las áreas seguras previamente determinadas en la estructura.

En caso de encontrarse en la vía pública, buscar espacios abiertos alejados de edificaciones, postes de alumbrado, árboles y tendido de cables eléctricos.

Después del sismo