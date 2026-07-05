Temblor de magnitud 3.4 remeció Pasco este 5 de julio, según el IGP. Foto: IGP
Temblor de magnitud 3.4 remeció Pasco este 5 de julio, según el IGP. Foto: IGP
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 3.4 fue registrado la mañana de este domingo 5 de julio en la región Pasco, de acuerdo con el reporte oficial del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento sísmico ocurrió a las 09:55 (hora local) y alcanzó una profundidad de 16 kilómetros.

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