Un sismo de magnitud 5.1 se registró en la región Pasco en la madrugada de este domingo 22 de noviembre, según lo dio a conocer el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales oficiales.

El movimiento telúrico ocurrió a las 00:51 horas y su epicentro se localizó a 25 kilómetros al sureste de la ciudad de Cerro de Pasco, en la provincia y región Pasco.

Además, registró una profundidad de 132 kilómetros y fue percibido con una intensidad IV en Cerro de Pasco. El temblor también se sintió en la ciudad de Lima.

Información del IGP sobre el sismo registrado esta madrugada en Pasco

Hasta la redacción de esta nota, las autoridades locales y de Defensa Civil no han dado a conocer si este sismo provocó daños personales o materiales.

De acuerdo con los reportes del IGP, el de Pasco fue el segundo temblor ocurrido en la madrugada del domingo 22 de noviembre. El primero se registró a las 00:09 horas a 54 kilómetros al norte de Pucallpa, en la región Ucayali. Este movimiento tuvo una profundidad de 156 kilómetros.

Ayer, sábado 21 de noviembre, hubo un total de cuatro sismos en todo el territorio nacional. El primero, de magnitud 5.0 se registró en Junín, en el mismo lugar del temblor de 6.7 que sacudió la noche del viernes 20 a esa y otras regiones del país, e incluso se sintió en capitales del extranjero como Quito (Ecuador) y Bogotá (Colombia).

El segundo temblor del sábado también se registró en Junín, pero con epicentro a 13 kilómetros al suroeste de Chupaca, mientras que el tercer movimiento de 3.6 se produjo a 22 kilómetros al este de la localidad de Aplao, en la provincia de Castilla, en Arequipa.

El cuarto y último sismo del 21 de noviembre tuvo una magnitud de 3.5 y su epicentro se localizó a 52 kilómetros al oeste de la ciudad de San Pedro de Lloc, en la provincia de Pacasmayo, región La Libertad.

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