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Pataz atraviesa una crisis de seguridad marcada por la expansión de la minería ilegal y la presencia de bandas criminales. A ese escenario se suma el proceso electoral que trae consigo candidatos cuestionados, con sentencias y vinculados a la minería informal.

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