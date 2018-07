Patricia Aguilar: hace un año negó haber sido secuestrada por una secta

Hace un año, Patricia Aguilar, la joven española de 19 años que fue trasladada de Satipo a Lima luego de ser captada por una secta, según la Policía Nacional, negó haber sido secuestrada y que llegó a Perú por su "libre voluntad".

En una entrevista concedida a América Noticias el 12 de junio del 2017, Patricia dijo que apoyaba a una ONG en el país y que no había sido captada por ninguna secta.

"He venido aquí por mi libre voluntad. Yo estoy aquí, no tengo ningún problema. No estoy captada por ninguna secta, ni por ninguna institución y por ninguna persona natural. Yo estoy aquí por mi propia voluntad y porque quiero estar aquí", contó a América Noticias.

Mientras Patricia Aguilar sostenía esto en Lima, en España sus padres indicaban que su hija había sido inducida a dejar el país para unirse al grupo de Félix Steven Manrique, quien fue detenido ayer por la Policía Nacional en San Martín de Pangoa.

Patricia, además, decía que Manrique le había brindado comida y casa. "Ahora lo que está pasando es que se le está difamando de una manera terrible. Se está poniendo en peligro tanto a él como a personas que vivan por allí", dijo Aguilar.

Por otro lado, en esa misma fecha, Patricia Aguilar publicó tres videos en los que declara haberse presentado ante varias autoridades y certificado estar en "perfecto uso de sus facultades mentales".

"Me he presentado ante un montón de autoridades, ante Interpol, Interpol Perú, Interpol México, Interpol Chile, a la embajada española y al consulado español. Me he entrevistado con todos ellos durante horas, y he estado sola allí. Me han hecho exámenes y me han preguntado un montón de cosas", dijo en los videos consignados en este enlace.

“Esta gente está perfectamente preparada para ver si una persona está coaccionada o manipulada, o está en uso de su libre voluntad”. “El cónsul –español en Lima- ha firmado mi declaración como que estoy en perfecto uso de mis facultades mentales y que no tengo retraso mental como describen en algunas noticias”, añadió.

