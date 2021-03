Conforme a los criterios de Saber más

Esta mañana el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas confirmó, a través de un comunicado, la muerte del cabecilla terrorista Jorge Quispe Palomino, alias ‘Raúl’, quien es miembro del comité central de Sendero Luminoso en la zona del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantato. (Vraem).

Según el comunicado, alias ‘Raúl’ habría muerto el 27 de enero del 2021 producto de una afección renal crónica que se agravó por las heridas que sufrió en el operativo del 29 de octubre del 2020 realizado en el sector denominado Banderita, distrito de Conayre, provincia de Huanta, Ayacucho. Sin embargo, el especialista en temas subversivos, Pedro Yaranga, dijo a El Comercio que el fallecimiento de Quispe Palomino habría sucedido días antes de lo señalado por las Fuerzas Armadas y que no existe una prueba que demuestre que ‘Raúl’ falleció producto de las operaciones armadas.

- Esta noticia significa un avance en la lucha contra el terrorismo.

Sí, es un golpe duro. Sin embargo, yo no puedo confirmar el contenido del comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, porque no hay una prueba fehaciente que diga que ‘Raúl’ falleció producto de las operaciones armadas. Ahí tengo dudas, pero probablemente luego vaya a aparecer algunas pruebas, por eso no puedo confirmar eso. De que ha fallecido, sí ha fallecido. Me parece incluso que ha fallecido un poco antes de lo que señala el Comando Conjunto.

- ¿A qué cree que se debe la demora de la noticia, conociendo que había fallecido en enero de este año?

Bueno, seguramente por sus propias fuentes han confirmado recién y han sacado este comunicado. Pero yo tengo entendido que fue mucho más antes, que producto de eso también había sido esta incursión armada contra la comunidad de Huarcatán. Lo que no tengo confirmado es que haya sido una muerte producto de una herida de bala. Se presume que ha sido por una enfermedad que padecía.

- Se responsabilizaba a Quispe Palomino por el crimen de cuatro miembros de una familia en Huarcatán, ¿Quiénes estarían realmente detrás de ello?

Están los Quispe Palomino, pero el único que queda actualmente de los Quispe Palomino es ‘José', ya no hay nadie más. Eso está confirmado.

- ¿Esta noticia que confirma la muerte de alias ‘Raúl’ también significaría una represalia por parte de los grupos terroristas?

Van a intentar seguramente hacer más acciones armadas sobre todo teniendo en cuenta que en vísperas de elecciones ellos siempre intentan hacer algo, pero hasta ahora no lo están logrando. Lo que han hecho contra la comunidad de Huarcatán es una acción totalmente desesperada.

- ¿A qué se debería ello?

Significa que están mermados porque no tienen ya los líderes que tenían antes. ‘Raúl’ tenía dos funciones de político y militar, y prácticamente ahora se quedan sin una cabeza principal. El único que quedaría es ‘José', y debajo de él ya todos no tienen la experiencia que tenía ‘Raúl’.

- Digamos que la muerte de ‘Raúl’ ha sido un duro golpe para estos grupos terrorista

Claro. La muerte de ‘Raúl’ ha sido un puntillazo en la yugular de los remanentes del grupo terrorista.

- ¿Cómo califica usted la labor de la dirección contra el terrorismo?

Lo que hace falta es centralizar los trabajos de inteligencia, eso hasta ahora no se hace y menos en este Gobierno. El reto del próximo Gobierno debería ser centralizar los trabajos de inteligencia, unir más a los grupos especializados tanto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, si es así vamos a poder combatir el terrorismo.

- ¿Cómo se encuentra la población de Ayacucho frente al último crimen en Huarcatán?

Están totalmente consternados, asustados porque tampoco el Gobierno los protege y ellos están a su suerte. Temen que en algún momento vuelvan hacer alguna otra incursión.

- Hace unas semanas la comunidad indígena de Ucayali y Huánuco denunciaban que sus líderes estaban siendo asesinados por mafias del narcotráfico y minería ilegal, claro los casos son totalmente distintos pero lo similar es la desprotección de los pobladores. En esa línea, ¿qué debería el próximo Gobierno frente a estos casos de violencia?

Los próximos gobiernos tienen que asesorarse bien y designar a personas que conozcan sobre el tema. Que tanto las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional diseñen una política conjunta para acabar con este remanente, y al mismo tiempo también afrontar el narcotráfico que actualmente está creciendo. Ninguno de los candidatos ha tocado nada el tema de seguridad ciudadana sinónimo de una política nacional. Todos confunden seguridad ciudadana con la seguridad ciudadana en Lima y Callao. Creo que un candidato confunde que la seguridad ciudadana es seguridad en La Victoria. Deberían incluir la lucha contra el terrorismo y narcotráfico porque finalmente el narcotráfico es la madre de todos los delitos.

- ¿Este crimen a una familia de Ayacucho hace revivir los actos de violencia de los años 80?

Por supuesto que sí, porque fue una acción armada totalmente atentatoria contra los derechos de las comunidades más pobres.

