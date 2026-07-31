icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Luego de un Mensaje a la Nación marcado por los anuncios de la nueva gestión de Keiko Fujimori para enfrentar la criminalidad, la presidenta encabezó el 29 de julio una sesión inaugural del Consejo de Ministros en la que se evaluó un proyecto con el que el Ejecutivo buscará solicitar al Congreso bicameral facultades legislativas en materia de seguridad, además de otras reformas del Estado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.