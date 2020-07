Perú bajó 10 puestos en dominio del inglés como segunda lengua

El Perú bajó diez posiciones en el "English Proficiency Index", un índice elaborado por Education First (EF) en el que se evaluó el desempeño en el inglés de los ciudadanos de 72 países que no tienen este idioma como lengua oficial.

Perú quedó en el puesto 45 de los 72 países, mientras que en Latinoamérica quedó en el octvao puesto. El rendimiento de los peruanos en el inglés como segunda lengua fue de 49,83 puntos, que en el ránking es calificado como "nivel bajo".

Perú bajó 10 posiciones desde el ránking publicado el año anterior, donde estaba en puesto 35 de 70 países en cuando a dominio del idioma inglés.

Al respecto, el director de gestión académica de EF, Giorgio Lemmolo, explicó que la formación de profesores de inglés y las pocas horas de enseñanza de este idioma influyen en los resultados.

"Los peruanos no tienen mucha exposición al idioma, no utilizan medios en inglés. No ven una película en inglés con subtítulos en ingles", agregó.

Según comentó Lemmolo, aproximadamente 9 mil peruanos rindieron un examen online de dominio de inglés para obtener este resultado. En el mundo habrían sido evaluadas cerca de un millón de personas.

Lemmolo indicó que, pese a estos resultados, "los jóvenes hablan mejor inglés que los mayores y hay, lentamente, un proceso de mejoría". También explicó que "en general" las mujeres obtuvieron mejores resultados que los hombres en la prueba.

LEE TAMBIÉN

Alumnos de la Villarreal se enfrentan por toma de universidad #UNFV [#VIDEOS] https://t.co/nJDAFodfbm pic.twitter.com/D0xkpitVYB— Sociedad El Comercio (@sociedad_ECpe) 24 de noviembre de 2016