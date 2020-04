En el Perú hay 4.353 pasivos ambientales de alto riesgo

Seguir a @sociedad_ECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');

En el Perú se han identificado un total de 4.353 pasivos ambientales de alto riesgo producto de actividades mineras o de hidrocarburos, y que significan un atentado contra el ambiente, la vida y salud de las personas.

Un pasivo ambiental se genera cuando una actividad minera, petrolera o gasífera cesa y abandona el lugar donde operaba sin reparar los daños ambientales que ocasionó. Estos pasivos pueden contaminar el agua, el suelo, el aire, afectar la salud de la población que vive cerca de ellos e incluso puede perjudicar la propiedad de terceros.

Así lo advirtió hoy el defensor de Pueblo encargado, Eduardo Vega Luna, al presentar el Informe Defensorial Nº 171 denominado “¡Un llamado a la remediación! Avances y pendientes en la gestión estatal frente a los pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos”.

Según detalló, 4.281 pasivos de alto riesgo provienen de la actividad minera, mientras que otros 72 son generados por el sector hidrocarburos.

Sin embargo, el número total de pasivos ambientales en el sector minero es de 8.616. En tanto, en el sector hidrocarburos se registraron 156, aunque en el 2002 Perúpetro informó que había más de 6 mil pozos mal abandonados.

Responsabilidades El informe señala también que, en el sector minero, 7.531 casos carecen de responsables y estudios ambientales, mientras que en el sector hidrocarburos no se ha identificado responsabilidad alguna. Incluso, Vega manifestó que existen 61 pasivos ambientales mineros cuyos responsables mantienen la titularidad de la concesión en donde estos fueron generados.

“Los responsables que no remedian los daños que generaron no deben mantener concesiones vigentes, ni mucho menos tener nuevas concesiones”, sostuvo el defensor del Pueblo. Al cierre del informe, según la Defensoría, la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas no había aprobado la lista de impedidos de efectuar petitorios mineros o explorar alguna unidad minera como concesionario.

En el sector hidrocarburos, la investigación detectó un retraso de más de cinco años en el inicio de las acciones destinadas a la remediación. Producto de ello, no se ha identificado a responsables ni se ha remediado pasivos ambientales en este sector.

¿Qué son los pasivos ambientales? A nivel de la minería, los pasivos ambientales son instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras abandonadas e inactivas en la actualidad y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema y la propiedad.

En cuanto a los hidrocarburos, se considera pasivos ambientales a los pozos e instalaciones mal abandonados, los suelos contaminados, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos ubicados en cualquier lugar del territorio nacional -incluyendo el zócalo marino-, producidos como consecuencia de operaciones en dicho subsector, realizadas por parte de empresas que han cesado sus actividades en el área donde se produjeron los impactos.