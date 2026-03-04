Escuchar
Personas inspeccionan los escombros de un edificio derrumbado cerca de la plaza Ferdowsi en Teherán, Irán, el 3 de marzo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Por Agencia EFE

Las autoridades de Perú están organizando un operativo para brindar apoyo a unos 130 ciudadanos peruanos que viven en Irán, 20 de los cuales ya han manifestado su intención de dejar ese territorio, informó el embajador del país andino en Israel, Javier Sánchez-Checa.

