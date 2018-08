"Perú fue el primer país con una política migratoria solidaria con los venezolanos"

Oscar Pérez, ex diputado venezolano y presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, realiza un balance de la situación de los migrantes venezolanos que en este momento se encuentran en el país.

De acuerdo con las últimas cifras brindadas por Migraciones y el Ministerio del Interior, hasta la fecha han entrado al país 400.200 venezolanos.

-¿Cuál es la situación actual de los venezolanos en Perú?



Estamos enfrentando una situación que no solo hay que verla desde el plano de lo que nos toca vivir a diario en el territorio nacional, sino además siendo nosotros una población que no está acostumbrada a migrar, estamos imbuidos en una suerte de aprendizaje permanente y además enfrentando algunas situaciones adversas que nos hacen más difícil la posibilidad de adaptarnos no solo en el Perú. Pero, hay que resaltar que el Perú fue el primer país en el mundo que adoptó una política migratoria solidaria, con visión humanista, con los venezolanos. A rasgos generales, la situación de los ciudadanos venezolanos en el Perú, aunque existen dificultades, tiene un balance positivo.

- Mañana empieza a regir el pedido del pasaporte a los venezolanos que deseen entrar a Perú, ¿sienten ustedes que esta medida de alguna forma les está cerrando las puertas?



En absoluto. Entendemos la naturaleza de esta decisión, que busca de manera responsable garantizar el orden y seguridad interna del Perú. Además, es una exigencia de un vasto sector de la comunidad peruana. Hemos manifestado que en estas decisiones no vemos ningún signo de hostilidad y mucho menos de discriminación. Pero, también esto nos genera varias preocupaciones frente al hecho que tramitar un pasaporte en Venezuela se ha convertido en un drama. Según Cáritas Venezuela, alrededor de 300 mil niños venezolanos están a punto de morir de hambre, lo que está obligando a muchos padres, de manera desesperada, a escapar de este problema que se ha convertido en una tragedia regional.

- La vulnerabilidad de los migrantes venezolanos también está en su tránsito hacia los países destino, ¿por qué riesgos en el camino a Perú han tenido que pasar sus connacionales?



Desde hace un tiempo a los venezolanos les roban, asaltan en el camino, los despojan de sus pertenencias. Hemos tenido casos de ultraje en el camino, vejaciones, coimas de parte de algunos malos oficiales policiales y militares. De Cúcuta (Colombia) hasta Perú son algo de 5 mil kilómetros y tenemos constantes reportes de situaciones como estas. También reportes de cómo va desmejorando la salud de muchos.

- Se han reportado algunas rutas ilegales por donde podrían pasar a Perú ciudadanos venezolanos que no cuentan con los documentos requeridos, ¿cuál es el mensaje hacia ellos, para no colocarse en una situación de vulnerabilidad donde pueden ser víctimas de delitos?



Siendo el Perú uno de los países con más amplia frontera en la región, hay espacios vulnerables. Mi llamado a mis hermanos venezolanos es que asumamos este proceso con calma, con responsabilidad. Si bien es cierto se están poniendo algunas restricciones para el ingreso, hay un abanico de opciones que pueden ser empleadas para evitar caer en manos de inescrupulosos que traten de sacar algún provecho de esta situación. En caso no puedan optar al PTP, tienen la opción de solicitar formalmente refugio.

-Ayer, el embajador Enrique Bustamante dijo que un grupo de venezolanos regresará a Venezuela en un vuelo comercial de Conviasa, ¿qué ha motivado tomar esta decisión?



En muchos de estos connacionales existe la buena intención de regresar a Venezuela. Pero también, como lo he manifestado a autoridades de la Cancillería, entre ellos al embajador Bustamante, tenemos conocimiento de que hay en marcha todo un plan por parte del régimen de Nicolás Madura que busca, en primer lugar, descalificar a la diáspora venezolana en Perú. No nos queda la menor sombra de duda que en los próximos días vamos a ver a algunos de ellos en un acto con Maduro, desacreditando el ambiente de hospitalidad y solidaridad que hemos encontrado en Perú. Pero además, de una manera irresponsable, desacreditar al gobierno peruano.

- ¿Tienen información si saldrán más vuelos de este tipo?



Tenemos información que han comprado, a través de la embajada venezolana, algunos boletos, en cantidades, de aerolíneas que tienen vuelos hacia Venezuela como también en bus. No se trata solo del vuelo de Conviasa, sino de algunos boletos que en volumen se han ido adquiriendo.

- Esta semana se han escuchado frases xenófobas que atacan a la comunidad venezolana en Perú, ¿cuál es la posición, el sentimiento de ustedes, respecto a esta situación?



Nos causa indignación que estas infelices expresiones busquen ser utilizadas en el contexto del desarrollo de una campaña electoral en la cual nosotros no formamos parte.

- Ustedes solicitaron al gobierno peruano que los niños, ancianos, embarazadas, familiares de venezolanos que ya están en el país, puedan ingresar sin necesidad del pasaporte. ¿Tienen alguna respuesta sobre ello?



​El lunes solicitamos de manera respetuosa al canciller Néstor Popolizio que evaluara la posibilidad de dar algunas excepciones por la vía humanitaria que permita a algunos venezolanos ingresar con la Cédula de Identidad. Solicitamos excepciones para niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, adultos mayores, enfermos crónicos y para ciudadanos venezolanos que vengan a reagruparse con su familia. El mismo lunes fuimos convocados a una reunión en Cancillería y no me queda la menor duda que en las próximas horas tendremos una respuesta formal a esta petición y que le va a devolver la esperanza a muchos venezolanos que vienen a Perú.

Este es un vuelo temporal, la gran mayoría de nosotros va a retornar a Venezuela cuando las condiciones políticas así lo permitan. Faltarán días de vida para que los venezolanos podamos agradecer a plenitud lo que hacen por nosotros en Perú en este momento de dificultad.

Escucha aquí la entrevista completa:

Síguenos en Twitter como @PeruECpe