A pocas horas del Perú vs. Paraguay, donde la selección peruana debe ganar para asegurar el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022, un niño de 5 años de la localidad de Vito, provincia de Antabamba (Apurímac), decidió alentar al equipo y elaboró su propia camiseta con una bolsa de plástico y a la que le colocó el número 9 de su ídolo, el delantero Gianluca Lapadula.

Según contó Edwin Gaspar, padre de Yosimar, el menor es un aficionado a los partidos de la selección peruana y sus referentes son el delantero Gianluca Lapadula junto al volante Yoshimar Yotún. “Cuando juega ‘Yoshi’, (mi hijo) dice que él está jugando”, refirió a Canal N.

“Como él siempre ha querido una camiseta de Lapadula, pero como nos encontramos en una provincia lejana no hemos podido comprar una camiseta. La hicimos de plástico y le ha gustado... también le hicimos el protector facial (que usó Lapadula para proteger su nariz), mi hijo está contento”, agregó Edwin.

El pequeño Yosimar se mostró alegre con su humilde camiseta y grabó un video realizando unas dominadas de balón. “¡Arriba Perú!”, alentó el hincha peruano.

Si Perú empata, qué resultados necesita la selección peruana

La mejor opción para la Blanquirroja en el Perú vs. Paraguay es una victoria en Lima. No obstante, de lograr por lo menos un empate, la calculadora, una conocida ‘amiga’ de los hinchas peruanos, estará de vuelta, y es que los seguidores del cuadro inca también estarán a la espera de los resultados del Venezuela vs. Colombia y del Chile vs. Uruguay.

Si el marcador en el Perú vs. Uruguay queda empate, la Blanquirroja deberá rezar que ni Colombia ni Chile logren ganar a Venezuela y Uruguay, respectivamente. Por lo tanto, es imperativo que los dirigidos por Ricardo Gareca logren sellar una victoria en casa.

Perú vs. Paraguay: alineaciones probables

Perú:

Pedro Gallese - Luís Advincula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco - Renato Tapia - Sergio Peña, Christopher Gonzáles, Christian Cueva, Yoshimar Yotún - Gianluca Lapadula.

DT: Ricardo Gareca.

Paraguay:

Antony Silva - Robert Rojas, Iván Alonso, Omar Alderete - Richard Sánchez, Fabian Balbuena, Oscar Romero, Andrés Cubas, Richard Ortíz - Julio Enciso y Ángel Romero.

DT: Guillermo Barros Schelotto.

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina)