En un país donde las buenas noticias no siempre reciben la atención que merecen, el BCP y El Comercio decidieron apostar por darles visibilidad a través de la campaña Peruanos que Suman. La iniciativa reconoce el trabajo, el esfuerzo y los emprendimientos de peruanos que, desde sus propios espacios, contribuyen a generar cambios positivos en la sociedad. No se trata solo de premiar historias inspiradoras, sino también de visibilizar una forma distinta de ejercer el liderazgo: más cercana, humana y colectiva.

Para profundizar en el propósito de esta iniciativa, conversamos con Darice Gubbins, líder de Sostenibilidad de Credicorp, quien explica cómo la campaña se articula con la estrategia de impacto social del grupo y por qué resulta importante reconocer y dar espacio a quienes generan cambios concretos en sus comunidades. Esta tercera edición reconoció en primer lugar a Rómulo Zamora, agricultor de Andahuaylas (Apurímac), quien impulsó un sistema de riego tecnificado para beneficiar a familias campesinas; y en segundo puesto a Luis Miguel Zárate, docente de Casma (Áncash), quien construyó un gimnasio de gimnasia artística para los alumnos del colegio República de Chile.

- Peruanos que Suman visibiliza iniciativas que muchas veces nacen de manera individual y con recursos limitados. ¿Qué importancia tiene reconocer y dar visibilidad a las personas que, desde sus comunidades, trabajan para generar cambios positivos en la sociedad?

Para nosotros es muy importante dar visibilidad y reconocer a los peruanos que están sumando en nuestro país porque esto permite que sus historias lleguen a muchas más personas y que inspiren a otros con el ejemplo, incluso abriendo nuevas oportunidades. Además, nos demuestran que los grandes cambios muchas veces empiezan con una persona que decide dar el primer paso y hacer algo por los demás, con visión y compromiso.

- Al conocer las historias de esta edición, encontramos iniciativas que responden a necesidades concretas de sus comunidades. ¿Qué nos dicen estos proyectos sobre las brechas sociales que todavía enfrenta el Perú?

Si miramos las historias de los nueve finalistas, encontramos algunos de los desafíos que todavía tenemos como país: inclusión, acceso a oportunidades, desarrollo de las comunidades, protección del medio ambiente y preservación de nuestra cultura. Pero también vemos a personas que conocen esas necesidades de primera mano y que, en lugar de esperar a que alguien más encuentre una solución, decidieron actuar desde su comunidad. Esto me parece un gran mensaje para todos los peruanos porque nos impulsa a tomar acción, buscando mejorar la vida de las personas.

- ¿Qué se necesita para que iniciativas como Peruanos que Suman puedan mantenerse en el tiempo y seguir beneficiando a sus comunidades?

Visibilizarlas es un primer paso importante porque permite que más personas conozcan lo que hacen y que sus historias inspiren a otros. Pero si queremos que estas iniciativas sigan creciendo y amplíen su impacto, necesitamos trabajar de manera articulada entre el sector privado, el sector público y la sociedad civil. Cada uno puede sumar desde un lugar distinto: generando alianzas, abriendo oportunidades o poniendo sus capacidades al servicio de quienes ya están transformando sus comunidades.

Con gran éxito concluyó la tercera edición de la campaña Peruanos que Suman, iniciativa de El Comercio y el BCP. Darice Gubbins, Líder de Sostenibilidad de Credicorp, posa junto a Luis Miguel Zárate, segundo lugar; Rómulo Zamora, ganador; y Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio. (Foto: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

- Una de las dificultades que enfrentan muchos emprendedores sociales es conseguir recursos, aliados y oportunidades para hacer crecer sus proyectos. ¿Cómo puede contribuir el sector privado a fortalecer este tipo de iniciativas más allá de reconocerlas públicamente?

El sector privado puede contribuir de muchas maneras y no necesariamente todas pasan por entregar recursos económicos. Podemos aportar conocimiento, generar conexiones, abrir espacios, compartir capacidades y ayudar a dar visibilidad a soluciones que ya vienen funcionando. Por ejemplo, desde el BCP y las distintas subsidiarias de Credicorp tenemos alianzas con empresas sociales y ONG que trabajan para resolver distintas problemáticas de nuestro país.

Pero creo que lo más importante es entender que el desarrollo del país necesita del trabajo de distintos actores. Nadie puede resolver todos los desafíos por sí solo, por eso es importante generar alianzas y que cada uno aporte desde lo que mejor sabe hacer para ayudar a que iniciativas que ya están generando impacto puedan seguir creciendo.

- Después de esta tercera edición, ¿qué aprendizajes deja Peruanos que Suman para Credicorp y cómo se pueden traducir en nuevas acciones que contribuyan al desarrollo de las comunidades?

Esta edición nos deja una señal muy potente. Recibimos casi 3,400 postulaciones de todas las regiones del país, y seguramente existen muchísimas historias más que todavía no conocemos. Esto nos confirma que en el Perú hay muchas personas que están generando cambios desde sus propios espacios, muchas veces de manera silenciosa o no tan visible. El aprendizaje para nosotros como BCP y Credicorp es que tenemos que seguir encontrando formas de descubrir esas historias, darles visibilidad y generar oportunidades para que su impacto pueda seguir creciendo.

- Luis Romero señaló que este proyecto busca “visibilizar los activos más valiosos del Perú”. ¿Qué significa esto desde la mirada del grupo?

Cuando hablamos de los activos del Perú pensamos naturalmente en nuestros recursos y en los sectores que impulsan nuestra economía, pero el activo más importante que tenemos son las personas. Peruanos que Suman nos permite ver justamente eso: personas que, muchas veces sin grandes recursos y sin buscar reconocimiento, ponen su talento, su tiempo y su esfuerzo al servicio de los demás. Ese capital humano, con su resiliencia, optimismo, capacidad de actuar y de encontrar soluciones, es uno de los mayores activos que tenemos como país.

- ¿Por qué a Credicorp le interesa invertir en este tipo de proyectos en la que no se vende un producto en particular?

En el BCP y Credicorp entendemos que nuestro impacto en la sociedad no solo lo podemos impulsar a través de nuestros productos y servicios, que buscan generar bienestar en las personas, sino también a través de nuestras distintas capacidades, poniéndolas al servicio del desarrollo del país y de las comunidades donde estamos presentes.

Peruanos que Suman responde a esa convicción: existen personas que ya están transformando positivamente sus entornos y queremos ayudar a que el país conozca sus historias. Cuando una historia se hace visible, no solo reconocemos a quien está generando un cambio, también podemos inspirar a otros a preguntarse qué más pueden hacer desde donde están.

- Para la edición 2027 de Peruanos que Suman, ¿qué se busca mejorar o implementar?

Para la próxima edición queremos llegar a más personas en todo el país. Este año recibimos casi 3,400 postulaciones de todas las regiones y estamos seguros de que todavía hay muchísimas historias que no conocemos. Nuestro reto es seguir ampliando el alcance de Peruanos que Suman para descubrirlas, visibilizarlas y lograr que sus historias inspiren a más personas para seguir construyendo un Perú mejor.