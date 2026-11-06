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Resumen

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Entre los finalistas hay profesores, agricultores, ambientalistas y gestores culturales, entre otros oficios, que representan lo mejor del país.
Entre los finalistas hay profesores, agricultores, ambientalistas y gestores culturales, entre otros oficios, que representan lo mejor del país.
Por Miguel Rocca

Tras largas semanas documentando cada caso de éxito de la campaña Peruanos que Suman, finalmente en el mes de noviembre llega a su fin la votación de la iniciativa de El Comercio y el BCP, que en su tercera edición busca reconocer a quienes están cambiando sus comunidades desde el día a día.

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