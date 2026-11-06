Tras largas semanas documentando cada caso de éxito de la campaña Peruanos que Suman, finalmente en el mes de noviembre llega a su fin la votación de la iniciativa de El Comercio y el BCP, que en su tercera edición busca reconocer a quienes están cambiando sus comunidades desde el día a día.

Esta exigió un recorrido de casi dos meses por más de 20 regiones del país en el que este medio se tomó el tiempo de recoger cada testimonio de éxito y superación. El equipo periodístico seleccionó a nueve finalistas entre un número récord de postulantes, y ahora será el público quien decida con su voto cuál historia merece ser la ganadora.

A propósito del cierre de las votaciones para la campaña Peruanos que Suman, recordamos a Rodolfo Ortiz, el inventor cajamarquino que creó un purificador de agua para beneficiar a las poblaciones rurales.

A finales de los años ochenta, el pequeño Rodolfo Ortiz salía corriendo de la escuela para no perderse un capítulo de “Una Ventana hacia el Futuro”, un programa australiano que mostraba cuáles serían los revolucionarios inventos que llegarían con el nuevo siglo. Viéndolo creó, por ejemplo, un tren de levitación magnética a escala. Una tecnología que hasta entonces solo operaba de forma experimental en el Reino Unido. Y aunque esta fue una muestra de su talento, pocos imaginaban que con el tiempo aquel curioso estudiante se convertiría en un prolífico inventor dispuesto a transformar el mundo.

“Apenas salí del colegio estudié una carrera técnica en electrónica en un instituto local. Mis habilidades me llevaron a que con el tiempo ese mismo instituto me contrate como parte de su equipo técnico. Luego estudié Administración de Empresas, tengo una maestría en Gestión y unos estudios en la Universidad Católica (PUCP) y la Universidad George Washington”, resume Rodolfo.

Como parte de la campaña Peruanos que Suman de El Comercio y el BCP llegamos a Cajamarca para conocer a la mente detrás de un novedoso ventilador mecánico múltiple que sirvió para enfrentar la emergencia sanitaria desatada por la pandemia de COVID-19 o un sistema capaz de potabilizar el agua que llega a las comunidades rurales de su región.

Sepa más Eentre los finalistas hay profesores, agricultores, ambientalistas y gestores culturales, entre otros oficios, que representan lo mejor del país. Una de ellas es Elsa Yarleque, que trabaja por la inclusión de niños y adultos neurodivergentes en Huaral; Yolanda Cadenillas, que lucha por recuperar la bahía El Ferrol en Chimbote; Luis Miguel Zárate, que levantó desde cero un gimnasio artístico en Casma; Marina Auris, que siembra guarangos en Ica junto a escolares; y Miguel Ángel Ballumbrosio, que promueve la cultura chinchana en El Carmen. Completan la lista Rómulo Zamora, que impulsa el riego tecnificado en Andahuaylas; Fredy Castro, que siembra a más de 4.500 metros en Ayacucho; Saturnino Quispe, cuidador de alpacas en Huancavelica; y Fidel Cueva, que convirtió un charco en un humedal en Chupaca.

La votación se mantendrá vigente hasta la medianoche de este viernes y solo se permite un voto por dispositivo en el especial web de El Comercio. La historia más votada se llevará S/ 30.000 para hacer crecer su proyecto, mientras que el segundo lugar recibirá S/ 10.000. El ganador será contactado el 9 de noviembre y su nombre se dará a conocer oficialmente en los próximos días.

Estos son los 9 finalistas

Elsa Yarleque ayuda a los niños y adultos neurodivergentes, con TDAH y autismo de Huaral, a integrarse a una sociedad que los mira con reparos. Yolanda Cadenillas, de Chimbote, quiere recuperar la bahía El Ferrol, hoy llena de contaminación por la actividad pesquera y desidia de las autoridades. Luis Miguel Zárate es un profesor de Casma que ha construido y gestionado -desde cero- la implementación de un gimnasio artístico para sus alumnos.

Marina Auris es la guardiana del desierto, junto a niños de colegios comenzó a plantar miles de árboles de guarangos, que hoy se pueden ver por todo Ica. En El Carmen, Miguel Ángel Ballumbrosio tiene un centro cultural que forma y fomenta, en los niños y jóvenes, todo el sabor y color de la cultura chinchana. Mientras que en Andahuaylas, Rómulo Zamora es un agricultor de casi 80 años que se ha preocupado porque el riego tecnificado llegue a más familias de la zona.

En Ayacucho, Fredy Castro es un profesor que con un fitotoldo, ha demostrado a sus colegas y alumnos que se puede sembrar a más de 4500 metros sobre el nivel del mar. En Huancavelica, Saturnino Quispe nos mostró el amor por las alpacas que cuida en las faldas del cerro Huamanrazu, a más de 4700 metros de altura. Y en Junín, Fidel Cueva, otro profesor, nos enseñó como un charco ubicado en Chupaca se convirtió en un hermoso humedal que hoy es hogar de miles de aves.

Entre estos 9 finalistas, saldrá el ganador de Peruanos que Suman. Una iniciativa entre el Banco de Crédito del Perú y el diario El Comercio que se realiza por tercera vez y que en esta edición ha tenido un récord de postulantes buscando ser reconocidos por sus acciones. La campaña premiará al primer lugar del concurso con un monto de 30 mil soles, que servirán para que continúe con su buena labor, haga crecer su propuesta y expanda sus beneficios. Además, el segundo lugar se llevará una cifra de 10 mil soles.

Para elegir a los 9 finalistas, un jurado integrado por destacados periodistas de este diario, así como de altos ejecutivos del BCP, fue evaluando cada una de las historias recogidas en cada ciudad por donde pasó el equipo de El Comercio. Tras la elección de estas 9 historias, el concurso entró a su etapa final donde son ustedes, nuestros lectores y usuarios, quienes elegirán al ganador, vía voto en este sitio web.

Las votaciones están abiertas hasta el viernes 6 de noviembre, así que si ya tienes a tu candidato favorito, te invitamos a que votes por él y lo ayudes a ganar en esta tercera edición de la campaña. El 13 de noviembre El Comercio y el BCP anunciarán el nombre del ganador, vía redes sociales y también en la edición impresa del Decano.

Estos son los 9 finalistas

Elsa Yarleque ayuda a los niños y adultos neurodivergentes, con TDAH y autismo de Huaral, a integrarse a una sociedad que los mira con reparos. Yolanda Cadenillas, de Chimbote, quiere recuperar la bahía El Ferrol, hoy llena de contaminación por la actividad pesquera y desidia de las autoridades. Luis Miguel Zárate es un profesor de Casma que ha construido y gestionado -desde cero- la implementación de un gimnasio artístico para sus alumnos.

Marina Auris es la guardiana del desierto, junto a niños de colegios comenzó a plantar miles de árboles de guarangos, que hoy se pueden ver por todo Ica. En El Carmen, Miguel Ángel Ballumbrosio tiene un centro cultural que forma y fomenta, en los niños y jóvenes, todo el sabor y color de la cultura chinchana. Mientras que en Andahuaylas, Rómulo Zamora es un agricultor de casi 80 años que se ha preocupado porque el riego tecnificado llegue a más familias de la zona.

En Ayacucho, Fredy Castro es un profesor que con un fitotoldo, ha demostrado a sus colegas y alumnos que se puede sembrar a más de 4500 metros sobre el nivel del mar. En Huancavelica, Saturnino Quispe nos mostró el amor por las alpacas que cuida en las faldas del cerro Huamanrazu, a más de 4700 metros de altura. Y en Junín, Fidel Cueva, otro profesor, nos enseñó como un charco ubicado en Chupaca se convirtió en un hermoso humedal que hoy es hogar de miles de aves.

Entre estos 9 finalistas, saldrá el ganador de Peruanos que Suman. Una iniciativa entre el Banco de Crédito del Perú y el diario El Comercio que se realiza por tercera vez y que en esta edición ha tenido un récord de postulantes buscando ser reconocidos por sus acciones. La campaña premiará al primer lugar del concurso con un monto de 30 mil soles, que servirán para que continúe con su buena labor, haga crecer su propuesta y expanda sus beneficios. Además, el segundo lugar se llevará una cifra de 10 mil soles.

Para elegir a los 9 finalistas, un jurado integrado por destacados periodistas de este diario, así como de altos ejecutivos del BCP, fue evaluando cada una de las historias recogidas en cada ciudad por donde pasó el equipo de El Comercio. Tras la elección de estas 9 historias, el concurso entró a su etapa final donde son ustedes, nuestros lectores y usuarios, quienes elegirán al ganador, vía voto en el sitio web https://especial.elcomercio.pe/peruanos-que-suman/.

Las votaciones están abiertas hasta el 6 de noviembre, así que si ya tienes a tu candidato favorito, te invitamos a que votes por él y lo ayudes a ganar en esta tercera edición de la campaña. El 13 de noviembre El Comercio y el BCP anunciarán el nombre del ganador, vía redes sociales y también en la edición impresa del Decano.