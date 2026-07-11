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Para 1899, Oxapampa ya contaba con 82 familias de colonos, cuyos títulos de propiedad fueron ratificados en 1911. En 1920, una nueva ola de inmigrantes, espontáneos alemanes y yugoslavos, se asentó en la región, contribuyendo a la ganadería, la industria forestal y el cultivo de orquídeas. (Foto: Hugo Curotto/GEC)