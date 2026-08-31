Renzo Salas, candidato a la Alcaldía Provincial de Arequipa por el movimiento regional Tradición y Futuro, se presentó ante el programa El Mirador Podcast y se refirió a la cantidad de habitantes de esta jurisdicción. Aseguró que “en la provincia de Arequipa viven aproximadamente 1,5 millones de personas”.

La cifra del candidato Salas no es exacta, pero se acerca a la real. De acuerdo con los Censos Nacionales 2025 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la provincia de Arequipa registró exactamente 1.321.546 habitantes censados.

¿Cuántas personas viven en la provincia de Arequipa?

El tablero de resultados de los Censos Nacionales 2025 del INEI permite consultar la población según departamento, provincia y distrito. Al seleccionar el departamento de Arequipa, la provincia de Arequipa y la totalidad de sus distritos, el resultado oficial es de 1.321.546 habitantes censados.

De esta población, 672.591 son mujeres y 648.955 son hombres, equivalentes al 50,9% y 49,1%, respectivamente. Los resultados también muestran que 251.335 habitantes tienen entre 0 y 14 años, 863.465 se encuentran entre los 15 y 59 años y 206.746 tienen 60 años o más.

Población de la Provincia de Arequipa

Provincia y región de Arequipa no tienen la misma población

Para interpretar correctamente la cifra también es necesario distinguir entre la provincia de Arequipa y la región de Arequipa, ya que corresponden a ámbitos territoriales distintos.

Cuando se consulta el total departamental en el tablero de los Censos Nacionales 2025, el INEI registra 1.736.156 habitantes censados en todo el departamento de Arequipa. La provincia de Arequipa, en cambio, concentra 1.321.546; es decir, la gran mayoría de la región.

La región está integrada por ocho provincias: Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión. Esto significa que los 1,5 millones tampoco corresponden al total departamental: la cifra se encuentra entre los dos indicadores oficiales. Es aproximadamente 178.000 habitantes mayor que la población censada de la provincia y unos 236.000 menor que la del departamento.

Provincias de Arequipa

Conclusión

Renzo Salas, candidato a la Alcaldía Provincial de Arequipa, afirmó que en esta jurisdicción viven “aproximadamente 1,5 millones de personas”. Sin embargo, los resultados de los Censos Nacionales 2025 del INEI registran 1.321.546 habitantes censados en la provincia, una diferencia de alrededor de 178.000 personas respecto a la cifra mencionada. Además, el departamento de Arequipa registra 1.736.156 habitantes censados, por lo que los 1,5 millones tampoco corresponden al total departamental. Por estos motivos, PerúCheck califica la afirmación de Renzo Salas como imprecisa.

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