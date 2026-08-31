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Renzo Salas, candidato a la Alcaldía Provincial de Arequipa por el movimiento regional Tradición y Futuro, se presentó ante el programa El Mirador Podcast y se refirió a la cantidad de habitantes de esta jurisdicción. Aseguró que "en la provincia de Arequipa viven aproximadamente 1,5 millones de personas".
Renzo Salas, candidato a la Alcaldía Provincial de Arequipa por el movimiento regional Tradición y Futuro, se presentó ante el programa El Mirador Podcast y se refirió a la cantidad de habitantes de esta jurisdicción. Aseguró que "en la provincia de Arequipa viven aproximadamente 1,5 millones de personas".
Por Perú Check

Renzo Salas, candidato a la Alcaldía Provincial de Arequipa por el movimiento regional Tradición y Futuro, se presentó ante el programa El Mirador Podcast y se refirió a la cantidad de habitantes de esta jurisdicción. Aseguró que “en la provincia de Arequipa viven aproximadamente 1,5 millones de personas”.

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