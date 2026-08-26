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Supuestas encuestas difundidas en redes ubican a Reynaldo Hilbck primero en intención de voto para el Gobierno Regional de Piura. PerúCheck verificó que las entidades que las publican no tienen registro vigente ante el JNE.
Supuestas encuestas difundidas en redes ubican a Reynaldo Hilbck primero en intención de voto para el Gobierno Regional de Piura. PerúCheck verificó que las entidades que las publican no tienen registro vigente ante el JNE.
Por Perucheck

En redes sociales vienen circulando diversas publicaciones que difunden supuestas encuestas sobre intención de voto para el Gobierno Regional de Piura correspondientes al mes de agosto. Los tres estudios, difundidos por páginas y perfiles locales bajo los nombres de Grupo Piura, Datavoz Piura - Estudios de Mercado y Encuestas Piura, coinciden en otorgar el primer lugar de las preferencias al candidato de Alianza para el Progreso, Reynaldo Hilbck.

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