La compañía Peruvian Airlines canceló todos sus vuelos desde el último lunes luego que el Tribunal Fiscal de Aduanas embargara sus cuentas bancarias "por la acotación de una diferencia en el Impuesto General a las Ventas (IGV) de dos de sus aeronaves nacionalizadas al no estar vigente a la ley de internamiento temporal”.

Ante esta situación, Peruvian Airlines presentó un recurso para que La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) les devuelva el dinero embargado, según informó a RPP Luis Santillana, secretario general del Sindicato de Pilotos y Despachadores de Vuelo Peruvian Air Line (Spydpal). “El gerente general de la empresa me ha dicho que han presentado un recurso a Sunat para que le devuelvan el dinero”, precisó.

Asimismo, recordó que el embargo de Sunat fue de 4 millones 3 mil soles que estaban destinados al pago de combustible y al pago de haberes de los trabajadores de la empresa. “Por seguridad la empresa suspendió los vuelos, por la falta de combustible”, agregó.

Por su parte, Daniel Maurate, ex ministro de trabajo y abogado de los trabajadores, precisó que un total de 700 personas que laboraban en la empresa se han visto perjudicadas.

“Por cobrar impuestos no se puede cerrar la empresa. Sunat debió agotar todos los medios. Nosotros hacemos un llamado a la aerolínea para que solucionen este problema. Lo que no podemos es perjudicar a 700 personas y sus familias y a unas 2 mil personas indirectamente que ofrecían otros servicios”, aseveró.

“Nosotros que representamos a la parte trabajadora no estamos en oposición a que se paguen los impuestos, que la empresa pague lo que deba pagar. Pero lo que tenemos que ver son las formas y eso no puede hacerse cerrando una empresa porque si le quitas la liquidez hace que la empresa no pueda operar”, explicó Daniel Maurate.

Cabe precisar que más 1.100 pasajeros a nivel nacional se han visto afectados por la cancelación de vuelos de la empresa Peruvian Airlines, según informó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).