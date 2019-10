Peruvian Airlines ha pasado de ser una aerolínea que vendía pasajes y movilizaba personas todos los días a convertirse en una empresa que no responde las llamadas telefónicas que realizan los pasajeros afectados por la repentina cancelación de sus vuelos.

Según la línea aérea, la suspensión de los viajes, desde el último martes, se debe a que le embargaron sus cuentas bancarias.

► Supensión de vuelos de Peruvian Airlines: ¿a qué organismo pueden acudir los pasajeros afectados?

► MTC coordina con otras aerolíneas para movilizar a pasajeros afectados por suspensión de vuelos de Peruvian

► Peruvian Airlines anuncia suspensión de todos sus vuelos desde Lima hasta nuevo aviso

“Gasté 300 dólares para viajar con mi esposo y mi hijo a Cusco, y la agencia canceló todo. No solo deseo que me devuelvan el dinero que gasté, sino una indemnización por los daños ocasionados. He tenido que volver a comprar pasajes en otra agencia. Espero que Indecopi solucione esto”, reclamó ayer una pasajera en el aeropuerto Jorge Chávez.

El Mincetur entregó víveres, como atunes, panetones y gaseosas, a los pasajeros de Peruvian Airlines varados desde hace dos días en el aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: Miguel Bellido)

Según el Indecopi, hasta el sábado a la 1 p.m. había 1.200 pasajeros afectados de Peruvian Airlines que fueron empadronados en el Perú, de los cuales la mayoría tenía planificado viajar al interior del país. La empresa vendió pasajes hasta diciembre. Ayer, en el aeropuerto de Lima había pasajeros varados desde hace dos días.

“El Indecopi ha iniciado una investigación a la aerolínea. Le hemos pedido a la empresa que presente su estado financiero y el plan de contingencia para los pasajeros, es decir, si les ofrecerá un servicio posterior o les devolverá su dinero, pero hasta el momento no responde y no hay trabajadores en sus oficinas”, sostuvo Wendy Ledesma, directora del Consumidor del Indecopi.

Según el Indecopi, hasta el sábado a la 1 p.m. había 1.200 pasajeros afectados de Peruvian Airlines que fueron empadronados en el Perú. (Foto: Miguel Bellido)

La funcionaria explicó que si el Indecopi inicia un proceso sancionador contra Peruvian Airlines, podría recibir una amonestación o pagar una multa de hasta un millón de soles. El expediente de investigación se abrió el sábado y quedó en manos de los órganos resolutivos del Indecopi.

“El Ministerio de Transportes y Comunicaciones está coordinando con las Fuerzas Armadas los itinerarios de vuelos a escala nacional. Se está dando facilidades de viajes a través de otras aerolíneas que cobran tarifas sociales [unos US$50] por tramo”, precisó Ledesma.

Este domingo, en el aeropuerto de Lima había pasajeros varados desde hace dos días. (Foto: Miguel Bellido)

En la página web, la empresa informó que debido a la falta de liquidez la Aduana del Perú embargó sus cuentas. “Estamos haciendo esfuerzos con nuevos inversionistas a fin de reflotar la empresa”, indica.

La aerolínea fue fundada en el 2007. Bajo el mando del empresario César Cataño, recibió en agosto del 2007 el certificado de operador aeronáutico de parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil que le autorizó realizar vuelos de pasajeros, carga y correo en el Perú. Arequipa fue el primer destino. El 29 de octubre de aquel año inició sus operaciones y meses después sumó vuelos a Iquitos y Tacna, siempre intentando destacar con productos de bajo costo.

(Foto: Miguel Bellido)

En el 2011 fue vendida al grupo irlandés Aergo Capital Ltd. y César Cataño, procesado por el presunto delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, dejó de ser accionista.

Ayer en la mañana, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo repartía víveres a los pasajeros varados en el Jorge Chávez. Entregaron atunes, panetones, galletas, gaseosas y papitas fritas.

Este Diario buscó ayer sin éxito comunicarse con la aerolínea.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe